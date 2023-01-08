«القاهرة الإخبارية» تكشف مستجدات الوضع الوبائى فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة عبر «سكايب» لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه ابتداء من اليوم أعلنت الصين عن أن «كوفيد- 19» من الأمراض المعدية، وأن المصابين به يلزمون الحجر الصحى، لافتة إلى أن انتشار الفيروس فى الصين لا يؤدى بالضرورة إلى انتشار موجة جديدة من الوباء حول العالم.

وأكدت أن تفشى الفيروسات بالصين جاء بالفعل من سلالات لمتحورات كورونا انتشرت بالفعل فى كل دول العالم، أى أن السلالات الحالية فى الصين جاءت من خارجها، وهو الأمر الذى يحول دون انتشار موجة جديدة من الوباء حول العالم.

وبشأن تغيير سياسة الصين بعد 3 سنوات، أوضحت أن سيطرة الدول حول العالم على انتشار فيروس كورونا ضمن الأسباب التى نتج عنها تغيير سياسة الصين وبدء موجات السفر داخلها، مؤكدة أن الصين من الهام لها وللعالم تبادل الأفراد باعتبارها مصنع العالم، مما قد ينتج عنه انتعاش التجارة فى الصين وخارجها من دول العالم.