خبير أسواق لـ القاهرة الإخبارية: حالة من عدم الوضوح للركود الاقتصادى 2023

جدة - نرمين السيد - وقال "السلايمة"، خلال ظهوره عبر خاصية "زووم"، فى "النشرة الاقتصادية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستثمرين يحاولون الدخول بحماس لعام 2023، ونسيان ما حدث فى عام 2022، لأنه كان عاما سيئا وقاسيا اقتصاديا.
واستطرد خبير التداول، أن هناك حالة من عدم وضوح الرؤية حول التضخم والركود وأرباج الشركات، ما يدفعنا للسؤال حول إذا كان ما يحدث هو ركود، أم مجرد هبوط ناعم.
وأضاف، أن الرؤية حول التضخم والركود، والحالة الاقتصادية للعام الجديد 2023، ستتضح وتنكشف تماما خلال الربع الأول والربع الثانى من العام.
واستكمل: "أنا أرى أن عام 2023 سيكون بعنوان مرحبا بالسندات، ومرحبا بالأسهم فى النصف الثانى من العام، خاصة مع وجود احتمالية لانكماش الاقتصاد الأمريكى، وبالتالى الاقتصاد الأوروبى".
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