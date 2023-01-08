القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب فانواتو بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 40 كيلومتراً غربى "بورت-أولرى" فى فانواتو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى) بعد الزلزال حسبما ذكر نظام الإنذار الأمريكى من تسونامى.

وتشمل جمهورية فانواتو سلسلة من أكثر من 80 جزيرة، وكانت تعرف باسم نيو هبريدس، قبل أن تحصل على استقلالها عن فرنسا وبريطانيا فى عام 1980، ومعظم هذه الجزر مأهولة، لكنها تتضمن براكين نشطة.

وتتميز فانواتو بأنها منطقة جبلية ومعظمها مغطى بالغابات الاستوائية المطيرة، لكنها عرضة دائمًا للزلازل وموجات المد والجزر، وفى عام 2015، أصابها إعصار "بام" الذى تسبب فى أضرار واسعة النطاق.

ويعيش معظم السكان فى المناطق الريفية ويمارسون زراعة الكفاف، حيث يسعون لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والحيوانات.