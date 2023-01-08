سيناتور روسي يبين سبب الانقسام بألمانيا
أعتبر سيناتور روسي، اليوم الأحد، أن قرار الحكومة الألمانية تسليم قوات كييف أسلحة هجومية، تسبب في حدوث انقسام في الشارع الألماني.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن السيناتور أليكسي بوشكوف عبر "تلغرام"، القول:" أن الشارع الألماني منقسم بين معارض يدرك العواقب الكامنة وراء قرار الحكومة إمداد قوات كييف بأسلحة هجومية، وبين مؤيد جرد من الفكر السليم".
وأضاف بوشكوف :"ومن احساسه بالواقع المرير، نتيجة سياسية غسل الأدمغة التي تتبعها الحكومات الغربية".
وأيد كلام بوشكوف هذا، استطلاع للرأي نشرته صحيفة Bild، يشير إلى أن 49% من المواطنين الألمان يعتبرون أن قرار الحكومة الألمانية، إمداد قوات كييف بمركبات المشاة Marder كان خاطئا.
وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لقوات كييف، بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل على مركبات برادلي القتالية، وناقلات جنود مدرعة، وصواريخ مضادة للدبابات، ومدافع هاوتزر، وذخائر.
ومن جهتها أعلنت ألمانيا، أنها ستمد قوات كييف بمركبات Marder للمشاة، وبطارية Patriot للدفاع الجوي، ودبابات AMX-10RC ، أو مركبات المدرعة.
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