باحثة سياسية لـ القاهرة الإخبارية: نقص الغذاء ببريطانيا يزيد قلق المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأطرش"، خلال ظهورها من لندن، عبر خاصية "زووم"، فى "نشرة الأخبار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أزمة الإضرابات المنتشرة فى البلاد تسببت فى وجود نقص فى الغذاء.

وأضافت، أن نقص السلع فى أسواق لندن، يجعل المواطنين البريطانيين يعيشون فى قلق، ويزيد من صعوبة الوضع الحالى فى بريطانيا.

وتابعت، أن الحكومة البريطانية تسعى لحل هذه الأزمة، إذ أبدى رئيس الوزراء البريطانى استعداده زيادة رواتب العاملين داخل العديد من القطاعات، خاصة الممرضين وسائقى الإسعاف والعاملين بالسكك الحديدية.

وأردفت، أن الاجتماع الذى سيعقد غدا الاثنين، بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية، بخاصة خدمة الصحة البريطانية، سيكون اجتماعا هاما للغاية، مشيرة إلى أن الحكومة عليها استغلاله لوضع حل لما وصلت إليه البلاد من وضع صعب.