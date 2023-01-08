السودانى: العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع الجميع

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الاحد - إن السودانى أكد خلال حضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى - أن الجيش العراقى موضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، مشيرا الى أن الاستقرار لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها الجيش الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة.

وأضاف السودانى أن الجيش العراقى اختار الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة ودافع عن استقلال العراق، وساهم فى حماية الأرض العربية فى ميادين مختلفة.

وأكد أن الجيش العراقى سجل عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل الأرض، ملحمة قلّ نظيرها فى التاريخ.

ولفت إلى أن "العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم، ولقد طويت تلك الفترة السوداء التى عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".