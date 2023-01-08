جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الاحد - إن السودانى أكد خلال حضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى - أن الجيش العراقى موضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، مشيرا الى أن الاستقرار لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها الجيش الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة.
وأضاف السودانى أن الجيش العراقى اختار الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة ودافع عن استقلال العراق، وساهم فى حماية الأرض العربية فى ميادين مختلفة.
وأكد أن الجيش العراقى سجل عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل الأرض، ملحمة قلّ نظيرها فى التاريخ.
ولفت إلى أن "العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم، ولقد طويت تلك الفترة السوداء التى عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودانى: العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.