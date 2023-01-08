روسيا: مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 5 مقاتلات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 يناير 2023 04:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية نفذت ما وصفته بـ”ضربة انتقامية” وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة في ماكييفا قبل أسبوع.

وأشارت إلى أن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات الأوكرانية، مضيفة أنه “نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد.

وأضافت “أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد. حيث أُسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز (سو-27) بالقرب من قرية لوزوفو بمنطقة خاركيف، وكانت طائرة من طراز (سو-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قد أسقطت بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركيف”.

وتابع البيان “أسقطت طائرتان أوكرانيتان من طراز (سو-25) في منطقتي نيكولايبولي ونوفي دونباس، وأُسقطت طائرة أوكرانية من طراز (ميج-29) في منطقة فيسيلي في دونيتسك “.