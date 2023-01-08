متحدث الداخلية العراقية لـالقاهرة الإخبارية: الضربات الأمنية شلت حركة داعش

جدة - نرمين السيد - كشف اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، عن تنفيذ عشرات العمليات النوعية للأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العمليات مثلت ضربات موجعة لبقايا تنظيم داعش الإرهابى، ما أدى إلى شلّ حركة وقدرة بقايا هذه العصابات.





وأكد اللواء خالد المحنا، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، اليوم الأحد، أنه مع تدعيم أجهزة الاستخبارات بالتقنيات والطائرات المسيرة، سيتم إنهاء هذا التهديد فى القريب العاجل.

وأشار متحدث الداخلية العراقية إلى أن من يتابع عصابات داعش الإرهابية سيلاحظ أن هناك انخفاضًا كبيرًا فى معدلات العمليات التى ينفذها بقاياه، ولكن التهديد لا يزال قائمًا، إذ إن هذه العصابات تعمد إلى تنفيذ عملياتها الإرهابية فى أماكن بعيدة، معتقدة أن القوات الأمنية لا تصل إليها بحكم وجودها فى مواقع جغرافية بالتلال والجبال ومناطق يصعب الوصول إليها، لكن رغم ذلك فإن أجهزة الاستخبارات العراقية باتت تتمتع ببيانات تفصيلية.

وأكد أن هذه الجماعات أصبحت لا تستطيع الوصول إلى مراكز المدن واقتصرت عملياتها على الاعتداء على الرعاة فى المناطق البعيدة والنائية، أو تقوم باغتيال فلاح فى منطقة نائية وحرق المزروعات، وهذا يعطى مؤشرات أن التنظيم أصبح ضعيفًا بدرجة كبيرة ومفلسًا من الناحية العقائدية والإقناع بالنسبة للمواطنين الذين أصبحوا يبلغون عن أماكن وجود أعضائه.

واختتم اللواء خالد المحنا، قائلاً: "قبل أيام تمكن أحد الفلاحين من قتل 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية، واستشهد فى هذه العملية، وهذا مؤشر على أن المواطن أصبح مع القوات الأمنية يدًا واحدة، وتكونت علاقة وثيقة بينهم وهو أمر كفيل بإنهاء هذا التهديد".