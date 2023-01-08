العالم اليوم - بالفيديو.. سخرية واسعة من أخطاء أليسون بيكر وديفيد دي خيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سخرية واسعة من أخطاء أليسون بيكر وديفيد دي خيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يناير 2023 04:20 مساءً - من شاهد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون مساء السبت ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون مساء أمس الأول ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، سيعرف بالتأكيد ما المقصود ولماذا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ردود فعل ساخرة على حارسي المرمى للفريقين الكبيرين أليسون بيكر في ليفربول وديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد، بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المباراتان.

في مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ارتكب أليسون خطأ فادحا عندما حاول تمرير الكرة إلى زميله في منطقة جزائه، لكنه وبصورة غريبة وربما "سخيفة" مررها للاعب ولفرهامبتون غونكالو غويديس، الذي سيطر عليها وأودعها المرمى بكل هدوء، ليحرز هدف التعادل لفريقه.

وعلى الإثر، تعرض أليسون بيكر للسخرية عبر الإنترنت من قبل المشجعين بسبب "الخطأ الساذج''، وهو خطأ تكرر أكثر من مرة بحيث بات سمة لحارس البرازيل الأول، وصارت أخطاؤه تعرف باسم "متلازمة أليسون".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أشار بعض المتندرين والساخرين إلى أن أليسون كان يحاول التفوق على ديفيد دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر، بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام إيفرتون في البطولة نفسها في الليلة السابقة.

في مباراة ليفربول، كتب أحد المتابعين على تويتر: "شاهد أليسون ما فعله دي خيا بالأمس وقرر أن يحذو حذوه وربما التفوق عليه"، بينما كتب آخر" أصدقاء حراسة المرمى دي خيا وأليسون".

وعلق آخر قائلاً: "كان عيد الميلاد قبل أسابيع جدًا" في إشارة إلى انتهاء فترة تقديم الهدايا للآخرين، بينما تساءل أحدهم "هل أليسون تعاطى المشروبات؟"

"لا.. كيف يمكن لأليسون أن يفعل ذلك؟" سأل آخر، بينما اعترف أحدهم، "نعم. ارتكب أليسون خطأ فادحا".

وفي الليلة السابقة، كان حارس الشياطين الحمر، دي خيا، تعرض لانتقادات من المشجعين والمعلق الرياضي روي كين بسبب طريقته "العرجاء المضحكة'' في صد الكرة من الجانب الأيسر للمرمى، وتسبب بمنح إيفرتون هدف التعادل.

فقد كان دي خيا متقدما قليل من القائم الأيسر للمرمى، وتأرجحت الكرة بين قدميه قبل أن تسقط وتتهادى أمام لاعب إيفرتون كونور كودي، الذي حقق التعادل لإيفرتون، قبل أن يخسر المباراة في النهاية ويفوز المان يونايتد، وهو ما لم يفعله ليفربول أمام الذئاب.

ورغم أنه كان من المتوقع أن يصد الكرة ببذل جهد بسيط، إلا أنه لم يعرف كيف يتعامل معها، ووصف المشجعون والمتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي ارتكبه دي خيا بأنه "مضحك".

وكتب أحد المشجعين قائلا: "دي خيا كان مهزوزا للغاية.. يا للهول هذا صادم من دي خيا"، وكتب آخر "إنه لأمر مضحك".

وكتب ثالث موجها انتقادا لاذعا للاعب الإسباني "دي خيا هذا محرج"، بينما كتب آخر"دي خيا انتهى، (جاك) باتلاند (قادم) واضح"، في إشارة لحارس المرمى الإنجليزي الذي سيتعاقد معه الشياطين الحمر.