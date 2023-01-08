العالم اليوم - العراق يعلن بدء الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء بمنتصف مارس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يناير 2023 04:20 مساءً - أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان، الأحد، أن الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء سيبدأ في منتصف مارس المقبل، بطاقات تصاعدية تدريجية.

وكان العراق أعلن في سبتمبر الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفاة النفطية الجديدة التي من شانها مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.

وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، إذ يصدر يوميا نحو 3.3 مليون برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.

لكن العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية، بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية.

وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصاف في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لترا، فيما يستورد النصف الآخر، بحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".