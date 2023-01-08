رئيس النواب الأردنى يؤكد أهمية ترسيخ التعاون مع مصر والعراق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الصفدى، اليوم الأحد، فى مقر مجلس النواب، القائم بأعمال السفارة العراقية فى عمّان منيف على حسين.

وأكد الصفدى أن أمام البرلمانات مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة إلى العراق بدعوة من رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى من أجل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق البرلمانى المشترك.

ونوه الصفدى إلى حرص الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى على دعم الأشقاء العراقيين، بما يسهم فى تعزيز أمنهم واستقرارهم واستمرار العملية السياسية بالشكل الذى بلبى رغبات وتطلعات ومصالح الشعب العراقى الشقيق.

ولفت إلى أهمية مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذى انعقد فى البحر الميت قبل اسبوعين، والذى استضافه الأردن من أجل دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادى والتعاون معه فى قطاعات عديدة، تشمل التعاون فى مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائى والأمن الغذائى والصحى والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.

وفى لقاء منفصل مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محمد الشريف كورطة، أكد الصفدى أهمية البناء على مخرجات القمة التى جمعت الملك عبد الله الثانى والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قبل نحو شهر، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بخاصة فى مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجارى بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالى.