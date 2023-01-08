«القاهرة الإخبارية»: لأول مرة.. طقس أوروبا الدافئ انعكاس سلبى لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - على الرغم من دخول فصل الشتاء الذى يتميز ببرودة شديدة مع انتشار الثلوج، تشهد أوروبا ظروفًا مناخية مختلفة هذا العام، حيث تتمتع بطقس دافئ على غير العادة، ولأول مرة فى تاريخها ترتفع درجات الحرارة فى هذا التوقيت، فلا يزال الأوروبيون يتجهون إلى الشواطئ للاستمتاع بأشعة الشمس.





وقال الدكتور حسان التليلى، المتخصص فى السياسات البيئية، إن صيف 2022 كان ذو درجات حرارة عالية وتسببت هذه الموجة غير المسبوقة فى فترة جفاف أدت إلى إفراغ خزانات المياه والسدود من ربع مياهها، كما تسببت فى أزمة كبيرة بمياه الشرب فى آلاف القرى فى فرنسا على سبيل المثال.

وأضاف الخبير البيئى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "الأوروبيون كانوا يتمنوا أن تهطل أمطار غزيرة فى فصل الخريف والشتاء حتى تمتلئ الخزانات مرة أخرى".

وتابع، أن القارة العجوز تشهد حاليًا ارتفاعًا درجات الحرارة بشكل غير مسبوق فى تاريخها، وهذه تبعات وانعكاسات كثيرة سلبية للتغير المناخى على أوروبا.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية المعنية بالتغير المناخى كانت تتوقع هذا الطقس منذ سنوات عديدة، وتكتب فى تقاريرها المرحلية أن فترات ارتفاع درجات الحرارة ستكون تقريبًا الاتجاه الأهم ليس على مستوى أوروبا فحسب، بل على مستوى العالم، وهذا ما يحدث اليوم، على حد قوله.