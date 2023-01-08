وقال الدكتور حسان التليلى، المتخصص فى السياسات البيئية، إن صيف 2022 كان ذو درجات حرارة عالية وتسببت هذه الموجة غير المسبوقة فى فترة جفاف أدت إلى إفراغ خزانات المياه والسدود من ربع مياهها، كما تسببت فى أزمة كبيرة بمياه الشرب فى آلاف القرى فى فرنسا على سبيل المثال.
وأضاف الخبير البيئى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: "الأوروبيون كانوا يتمنوا أن تهطل أمطار غزيرة فى فصل الخريف والشتاء حتى تمتلئ الخزانات مرة أخرى".
وتابع، أن القارة العجوز تشهد حاليًا ارتفاعًا درجات الحرارة بشكل غير مسبوق فى تاريخها، وهذه تبعات وانعكاسات كثيرة سلبية للتغير المناخى على أوروبا.
وأشار إلى أن اللجنة الدولية المعنية بالتغير المناخى كانت تتوقع هذا الطقس منذ سنوات عديدة، وتكتب فى تقاريرها المرحلية أن فترات ارتفاع درجات الحرارة ستكون تقريبًا الاتجاه الأهم ليس على مستوى أوروبا فحسب، بل على مستوى العالم، وهذا ما يحدث اليوم، على حد قوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: لأول مرة.. طقس أوروبا الدافئ انعكاس سلبى لتغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.