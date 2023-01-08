روسيا: مقتل 600 جندى أوكرانى فى قصف على كراماتورسك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت القناة، أشارت الدفاع الروسية إلى أن القصف جاء ردًا على استهداف الجنود الروس فى ماكيفا. ويأتى القصف الروسى بعد ساعات من إعلان انتهاء هدنة ووقف إطلاق نار بمناسبة عيد الميلاد، مساء أمس السبت.

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