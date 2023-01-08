مصرع 38 وإصابة نحو 80 فى تصادم حافلتين فى السنغال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مسؤول فى جهاز الإطفاء إن حادث تصادم الحافلتين وقع قرب بلدة كافرين بوسط السنغال، اليوم الأحد، مؤكدًا أن الحادث "كان حادثا خطرًا".
وأضاف المسؤول السنغالى أن "هناك 125 ضحية توفى 38 منهم"، لافتًا إلى نقل جميع الضحايا إلى مستشفى ومرفق طبى فى كافرين.
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