وزير خارجية فلسطين: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، إنه يجرى الآن دراسة خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلى، ضد الشعب الفلسطينى، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.





وأكد المالكى - فى تصريح اليوم الأحد - أن إجراءات الاحتلال مُخالفة للقانون الدولى، وتأتى ردًا على حق طبيعى يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود. وأضاف "سنُطالب فى رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كى تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية فى التصرف كيفما تشاء". وأوضح المالكى أن العمل مُتواصل لبناء رأى عام دولى ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصرى بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.

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