وفد أمريكى بارز يزور الإمارات غدا للمشاركة فى مجموعات عمل منتدى النقب

جدة - نرمين السيد - يزور وفد أمريكى رفيع المستوى، غدًا الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب الذى يستمر لمدة يومين، حيث يلتقى ممثلين عن حكومات البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات، وذلك لدفع المبادرات الرامية لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن مجموعات العمل المشتركة الست للدول الأعضاء ستركز على الأولويات المحددة خلال قمة النقب فى مارس 2022.

وأوضحت أن هذه الأولويات تدور حول الأمن الغذائى وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة والسياحة والصحة والتربية والتعايش والأمن الإقليمى.

وأفادت بأن هذه المجموعات تهدف إلى تعزيز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو أكثر تكاملاً وازدهارًا، وذلك من خلال إظهار ما يمكن تحقيقه من خلال العمل معًا لتحقيق نتائج ملموسة والتغلب على التحديات المشتركة واستغلال الفرص على نحو يصب فى صالح جميع شعوب المنطقة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، إلى أن إطار التعاون الإقليمى هذا يسعى أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطينى وتحسين مستوى حياة الشعب الفلسطينى.

وأوضح البيان، أن الوفد الأمريكى يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إليزابيث آلين، ومساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالورى ستيوارت، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة لمكتب الشرق الأوسط أندرو بليت، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.