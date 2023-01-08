أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 19 مرة فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأحد، أن القوات الروسية هاجمت الإقليم 19 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، رغم ما يسمى بـ"هدنة عيد الميلاد".





وقال يانوشيفيتش - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "إن الروس قصفوا أراضى خيرسون 19 مرة، وأطلقوا نيران المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار. وأضاف، أنه بسبب الهجمات تضررت البنية التحتية المدنية فى بلدتى منطقتى خيرسون وبيريسلاف"، مشيرا إلى أن شخصا أصيب جراء القصف الأخير.

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