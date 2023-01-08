نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفائدة 0%”.. تقسيط جوالات آيفون بسعر الكاش في السعودية 1444-2023| شروط وخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم، تتيح شركة أمازن خدمة تقسيط جوالات آيفون بسعر الكاش، وفي الوقت نفسه بفائدة 0%، على جميع بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك المشاركة في هذا العرض وهي: بنك الجزيرة، وبنك الرياض، وبنك ساب، وبنك الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، وحتى يستفيد المواطن أو الوافد إلى المملكة من هذا العرض، لا بد من استيفاء الشروط والأحكام الخاصة بالعرض، ليرى العميل أن طلبه مؤهلاً للشراء بالأقساط، وظهور جدول يشمل على مُزوّدي خدمة التقسيط ومعدله ومدة الاستحقاق، فيما تختلف عمليّات الشّراء بالأجل باستخدام بطاقة الائتمان بين جهة وأخرى.

شروط تقسيط جوالات آيفون بسعر الكاش في السعودية 1444-2023

وننشر شروط تقسيط جوالات آيفون بسعر الكاش في السعودية 1444-2023م، وفق ما أعلنته شركة أمازون السعودية، وهي كالتالي:

الاستفادة من عرض التقسيط لا يكون عبر رصيد بطاقة هدايا شركة أمازون أو مع أي طريقة دفع أخرى، إذ لا بد من إلغاء تحديد رصيد هذه البطاقة عند الشراء ودفع المبلغ بالأقساط فقط.

التقسيط باستخدام بطاقة الائتمان تَختلف بين الجهاات التي تُصدر البطاقات.

البنك التابع له العميل هو صاحب السلطة في الموافقة أو الرفض لطلب الشراء بالتقسيط، وإذا رفض البنك الطلب، لا يمكن للعميل تحويله إلى خطة دفع بالتقسيط الشهري.

في حال وافق البنك على طلب التقسيط يحول المبلغ المدفوع لشراء الهاتف إلى أقساط خلال مدة تتراوح بين خمسة أيام إلى أسبوع.

وبالنسبة لسياسة الاسترجاع، فإنه من الممكن الرجوع في عملية الشراء خلال مدة ثلاثة أيام عمل، لتمم العملية من البنك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

خطوات شراء هاتف ذكي بالتقسيط من شركة أمازن السعودية

ولشراء هاتف ذكي بالتقسيط من شركة أمازن السعودية، فإن ذلك يتطلب المرور بعدة خطوات لإتمام العملية، وهي على النحو التالي: