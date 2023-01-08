نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار وثيقة بدل فاقد إلكترونيا عبر منصة ابشر وطلبها عبر البريد وتعرف علي الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار وثيقة بدل فاقد تعتبر من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها المستفيدين إلكترونيا. والتي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن الخدمة من خلال الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يتم تنفيذها من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية. ومن اهم تلك الخدمات خدمه الاستعلام عن معامله من التأمينات الاجتماعية السعودية وتعرف علي الخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن الاعتراض علي مخالفات ساهر إلكترونيا من الموقع الرسمي وتعرف علي الشروط. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل كما تم الإعلان عنها ومعرفه اهم الضوابط والشروط التي يجب توافرها. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه واليه الحصول علي الخدمة وتنفيذها إلكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات.

إصدار وثيقة بدل فاقد

أعلنت منصة ابشر الإلكترونية عن العديد والكثير من خدماتها الإلكترونية الجديدة والتي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني. والتي شملت هذه الخدمات خدمه إصدار وثيقة بدل فاقد. والتي تتيح لجميع مستفيديها من تقديم طلب إصدار بدل فاقد للهويه أو سجل الأسرة أو حجز موعد لإعادة الإصدار. وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه.

طلب بدل فاقد

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت منصة ابشر عن اهم شروط إصدار وثيقة بدل فاقد إلكترونيا . والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

يتم طلب وثيقه بدل فاقد بعد التبليغ عن الوثائق المفقودة.

الموعد الذي يتم تحديده للمستخدم لا يتم التعديل عليه أو إلغاءه.

لا يتم طلب إعادة إصدار لأكثر من مره لنفس الوثيقة والنسخة.

يمكن للمستفيد حجز موعد لإصدار بدل الفاقد بعد 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات طلب وثيقه بدل فاقد

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت منصة ابشر عن طريقه وكيفيه طلب خدمه إصدار وثيقة بدل فاقد من خلال موقعها الإلكتروني. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :