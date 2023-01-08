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عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة طلب استثناء لمحرم المرأة عندما لا تكون له الأحقية في الحج، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فرصة لإتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل السعودية عبر موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني وتطبيق “نسك”، للراغبين من الجنسبن لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444هـ.

وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة طلب استثناء لمحرم المرأة عندما لا تكون له الأحقية في الحج

وتسعى الوزارة دئما في تزويد جهودها المستمر بهدف رفع جودة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل عليهم إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج، تحقيقاً لهم لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030. كما أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه يجوز للمرأة التسجيل في أداء فريضة دون محرم، لكن بشرط واحد وهو يجب عليها أن تكون ضمن مجموعة كبيرة من النساء.

رابط التقديم للحج لعام 1444 هـ

قامت وزارة الحج الحج والعمرة بإتاحة روابط الحجز لتأدية مناسك الحج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بها أضغط هنا وعبر تطبيق “نسك” nusuk.sa أضغط هنا. كما يمكنكم إرسال أستفسارتكم ومقترحتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص لوزارة الحج والعمرة أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر على مدار الساعة.

كيق يتم تقديم طلب استثناء للحج لعام 1444 _ 2023

وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر كيفية ⁧‫التقديم بالخطوات المبسطة على أداء فريضة الحج‬⁩ لمحرم المرأة التي ليس لديها أحقيّة في حجّ 1444هـ وإليكم طريقة التقديم :-

يجب على المرأة التوجه لتقديم طلب الاستثناء عبر الأحوال المدنية المتوفرة بمدينته التي يجلس بها في حال كان مواطنه سعودية.

وأن كانت تتوافر بها أحقية أداء الحج فيمكن تعيين المحرم للمرأة دون تقديم طلب استثناء .

بعد تقديم الاستثناء، يجب إضافته داخل الطلب فعليكم فتح الطلب المقدم للحج عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك واختيار “إضافة محرم” ثم اختيار أيقونة المرأة ويحديد صلة القرابة وتعيين كاستثناء.

وأشترطت الوزراة بضرورة التأكد عند تقديم الطلب بأنه يسمح بمحرم واحد فقط لكل متقدمة تريد طلب الاستثناء وكذلك المحرم الذي يمكنه التقديم لطلب الاستثناء مع المرأة يكون قريب من الدرجة الأولى فقط مثل الزوج أو الابن أو الأب أو الأخ.