رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد قرار تعديل الرسوم 1444 / 2023 الضعف

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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد القرار المفاجئ بتعديل الرسوم 1444 / 2023، أعلنت الحكومة السعودية عن تعديل جديد في رسوم تأشيرات الخروج والعودة، وفقاً لهذا التعديل الاخير فإنه تم مضاعفة أسعار رسوم الخروج والعودة، 200 ريال لمرة واحدة لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي فى حالة كان المقيم مقيم في الأراضي السعودية، وكذلك 500 ريال سعودي لمدة 3 اشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي أيضا فى حال كان المقيم خارج السعودية، وفقا إلي اللائحة التنفيذية من المادة 38 من نظام الإقامة.

تجديد الاقامة فى السعودية 2023

رسوم تجديد الاقامة السعودية الذي دائما ما يجذب انتباه المقيمين والوافدين الذين اختاروا ترك أوطانهم والذهاب إلي وطن اخر من أجل لقمة العيش والحصول على حياة أفضل ماديا، وتعد المملكة العربية السعودية أحد اغني الدول العربية من حيث قدوم الوافدين إليها، لهذا كي يتمكن الشخص الوافد إلى المملكة من الإقامة الشرعية يجب عليه الالتزام بقوانين المملكة واهمها ضوابط تجديد الإقامة السعودية.

بداية هذا العام بدأت عمليات تعديل تكلفة الإقامة من قبل الحكومة السعودية، القرار الذي انشغل به الكثيرون ممن يقيمون في المملكة العربية السعودية، والوافدين إلي الأراضي السعودية حيث تجاوز عدد الوافدين إلى المملكة أكثر من 12 مليون وافد، لهذا تعد قيمة رسوم الإقامة للعامل المقيم أو الزوجة أو غيرها من الإقامات واحدة من أهم الأخبار التي يسعى للتعرف عليها الملايين، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني تكلفة تجديد الإقامة لكل الفئات في المملكة العربية السعودية.

هناك أنواع كثيرة من الإقامات في السعودية، مثل إقامة العمل وهي أحد أهم الإقامات التي يلجأ إليها ممن يرغبون في الحصول على تأشيرات عمل بالمملكة، كما يوجد إقامة متعلقة فقط بالدراسة، وإقامات أخري للسياحة، فضلا عن وجود إقامة دائمة في السعودية تبلغ قيمة رسومها 800 ألف ريال سعودي، وإقامة مؤقتة تبلغ قيمتها أيضا 100 ألف ريال سعودي.

رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد قرار تعديل الرسوم 1444 / 2023

رسوم تجديد الإقامة للشخص المقيم في المملكة 650 ريال سعودي.

المقيم في المملكة 650 ريال سعودي. تجديد الإقامة للعامل المنزلي 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعامل في مؤسسة أو شركة أو مجال زراعي 650 ريال سعودي.

في مؤسسة أو شركة أو مجال زراعي 650 ريال سعودي. إذا كان الشخص الذي يرغب في تجديد الإقامة مرافق للعامل يتم سداد 2000 ريال سعودي.

أحيانا تكون تسعيرة تجديد الإقامة من 10 آلاف إلي 14 ألف ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة في السعودية 2023

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لتجديد الإقامة في السعودية أهم هذه الشروط كل من التالي:

يشترط أن يكون جواز سفر المتقدم ساري المفعول.

يجب على المتقدم سداد جميع الرسوم المتعلقة بالمخالفات المرورية أن وجدت.

يشترط دفع المصاريف المالية المتعلقة بتجديد الإقامة.

أن لا يكون المتقدم مسجل متغيب عن العمل.

يشترط أن لا يكون المتقدم لديه فرد من أسرته مسجل على المكفول.

وجود تأمين صحي ساري المفعول، واليكم رابط تجديد الإقامة السعودية.

غرامات عدم تجديد الإقامة السعودية

كشفت الجوازات السعودية الغرامات المالية التي تنتظر المقيمين الذين لم يقوموا بتجديد الإقامة كان أبرزها التالي:

في حالة عدم تجديد الإقامة للمرة الأولى يتم فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي.

يتم فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي. عند عدم تجديد الإقامة للمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها ألف ريال سعودي.

يتم فرض غرامة قدرها ألف ريال سعودي. في حال عدم تجديد الإقامة للمرة الثالثة يتم ترحيل العامل خارج البلاد، واليكم رابط تجديد الإقامة في الأمارات 2023.

مخالفات وعقوبات نظام الإقامة الجديد في السعودية

1. عدم مراجعة تجديد الإقامة قبل الانتهاء من موعدها بمدة 3 أيام:

إذا كان هذا الشخص يعمل في شركة أو مؤسسة لا يوجد له عذر لتأخير تجديد الإقامة ، لذا يتم مضاعفة رسوم الإقامة عليه.

، لذا يتم مضاعفة رسوم الإقامة عليه. في حالة كان هذا الشخص يعمل في جهة حكومية، فإن هذه الجهة هي المسؤولة عن تجديد الإقامة لهذا الشخص، لذا في حالة التأخير يتم توقيع عقوبات على هذه الجهة.

طريقة تجديد الإقامة السعودية 2023

كشفت الجوزات السعودية عن خطوات بسيطة يمكن من خلالها أن يقوم الشخص بتجديد الإقامة السعودية، كما يلي:

الدخول على موقع منصة أبشر .

. تسجيل الدخول برقم الهوية أو بالاسم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة “تجديد الإقامة”.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة “التالي”.

سجل بيانات المواطن بشكل صحيح.

حدد مدة تجديد الإقامة.

الضغط على أيقونة تأكيد.

قم بدفع الرسوم المطلوبة.

يمكنكم دفع الرسوم إلكترونيا عبر رابط الراجحي.

هل يمكن تجديد الاقامة والعامل خارج المملكة

أجابت خدمة العملاء على التساؤلات التي يرددها الكثيرون والتي أهمها عن إمكانية تجديد الإقامة السعودية للمقيم وهو خارج حدود المملكة، حيث إجابة خدمة العملاء بإمكانية تجديد الإقامة للعامل وهو خارج المملكة بشرط أن يكون باقي على انتهاء صلاحية جواز السفر أكثر من 90 يوم، و سداد الرسوم المطلوبة للتجديد الإقامة.

وهو خارج حدود المملكة، حيث إجابة خدمة العملاء بإمكانية وهو خارج المملكة بشرط أن يكون باقي على انتهاء صلاحية جواز السفر أكثر من 90 يوم، و تعديلات مدة الإقامة وصلاحية تأشيرة الزيارة في السعودية: دشنت الحكومة السعودية مؤخراً سلسلة من التعديلات شملت مدة الإقامة في حالة دخول المملكة العربية السعودية للمرة الأولى لتكون ثلاثة أشهر صلاحية الإقامة ومدة الإقامة 96 يوم بدون رسوم.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية عبر مصرف الراجحي

تستطيع عزيزي القارئ سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة الراجحي .

. التوجه إلى قائمة المدفوعات.

حدد المدفوعات الحكومية.

اختار أيقونة المقيمين.

النقر على أيقونة تجديد الإقامة.

سجل البيانات المطلوبة.

الفئات المعفاة من تسديد تجديد الإقامة السعودية

حددت الحكومة السعودية العديد من الفئات المسموح لها عدم سداد رسوم تجديد الإقامة والتي شملت كل من التالي:

أبناء الوفود الذين ولدوا داخل المملكة العربية السعودية.

التلاميذ الذين يملكون تأشيرات الدراسة.

المقيمين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات خروج نهائي.

الاستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة

يمكنكم الاستعلام عن سداد قيمة رسوم تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية ثم التوجه إلى منصة أبشر، وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة، واختيار رسوم تجديد الإقامة المحددة مسبقا سواء كانت 3 اشهر أو 6 أشهر أو تسعة أشهر أو عام، حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل المؤسسة أو المنشأة.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة في السعودية

ينبغي على المقيمين الراغبين في تجديد الإقامة السعودية استيفاء المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة السعودية والتي تضمنت كل من التالي:

تجهيز جواز سفر ساري المفعول.

وثيقة سجل جنائي.

مستند يفيد بقدرته المالية.

تقرير صحي يتضمن الحالة الصحية للمتقدم، وإليكم رابط رسوم تجديد الإقامة لمدة عام.

معرفة رسوم تجديد الإقامة برقم الهوية

يمكنكم الإطلاع على مقدار رسوم تجديد الإقامة السعودية من خلال رقم الهوية السعودية، لأجل سدادها تجنبا للتعرض إلى الغرامات المالية الكبيرة أو الخروج من المملكة أو غيرها من العقوبات الأخري التي تفرضها الحكومة السعودية على المقيمين، حيث تعد أسهل الطرق للاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة كالتالي:

الدخول على منصة أبشر.

تحديد أيقونة خدمات الأفراد.

اختار ( استعلم عن الإقامة برقم الإقامة ).

أكتب رقم الإقامة.

سجل الرمز المرئي.

راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحة البيانات.

كم عدد العمال بدون مقابل مالي ؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 3 حالات لإغفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، أهم هذه الحالات هي المنشأة التي عدد العاملين فيها أقل من 9 عمال تعفي تماما من سداد أي رسوم، الحالة الثانية هي إعفاء 2 من الوافدين إلى المنشأة في حال كان ملك المنشأة متفرغ للعمل فيها ومسجل في التأمينات، كما يتم إعفاء عدد 4 وافدين في حال كان مالك المنشأة متفرغ للعمل بالإضافة إلي وجود عامل سعودي.

كم رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي

كشفت الجوازات السعودية عن تحديث جديد بشأن مصاريف تجديد الإقامة الواجب سدادها عند الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، جاءت كما يلي:

مصاريف تأشيرة متعددة قيمتها 500 ريال سعودي.

عند تجاوز المدة المحددة في الإقامة يجب سداد 100 ريال سعودي عن كل شهر.

رسوم تجديد الجواز 600 ريال لمدة عشر سنوات.

الجواز 600 ريال لمدة عشر سنوات. مصاريف التأشيرة الخاصة 100 ريال للزيارة.

كيفية الاستعلام رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمة الأفراد.

الدخول على الجوازات.

سجل رقم الهوية، نوع التقويم، تاريخ الميلاد، الرمز المرئي.

التحقق من البيانات.

يمكنك أيضا إلغاء التأشيرة من خلال خدمة الممولين.

سداد رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي

إذا أوشكت على الخروج النهائي من المملكة، وترغب في سداد الرسوم فإليك هذه الخطوات:

الدخول على أي مصرف آلي، تحديد قائمة المدفوعات.

اختيار أيقونة سداد.

الضغط على المدفوعات.

خدمة المقيمين، يظهر أمامك المبلغ المراد سدادة.

اكمل الإجراءات لكي تتمكن من سداد رسوم الإقامة بعرض الخروج النهائي.

طريقة التسجيل في منصة أبشر لتجديد الإقامة السعودية

تعد الخطوة الأولي في تجديد الإقامة السعودية أن يكون لدي المقيم حساب في منصة أبشر، لذا في حال لم يكن لديك حساب في أبشر عليك إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع أبشر.

اختار من بين الثلاث خيارات المعروضة “أبشر أفراد”.

سجل الاسم وكلمة المرور أو اكتب رقم الهوية الخاص بك.

لحظات وتظهر رسالة على رقم الهاتف المسجل في أبشر الإلكترونية.

تسجيل الكود والبيانات بشكل دقيق، حتي تتمكن من تجديد الإقامة.

يمكنكم بعد الانتهاء من التسجيل الدخول على خدمة المكفولين واختيار تجديد الإقامة.

قراءة التعليمات جيدا ثم النقر على أيقونة التالي.

اختار الفرد الذي تود تجديد إقامته.

استكمل البيانات وسدد الرسوم المطلوبة.

كم يستغرق تجديد الإقامة في السعودية ؟

كشفت الجوازات السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إمكانية تجديد الإقامة قبل 3 أيام على انتهاءها، وشددت على عدم السماح بالخروج والعودة بمدة تتجاوز المدة المتبقية في الهوية.

تجديد الإقامة لمدة 3 أو 6 أو 9 أشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية صاحب العمل من تجديد رخص الإقامة لكل من تحت كفالته لمدة تبدأ من 3 اشهر و 6 و 9 أشهر أيضا من خلال منصة أبشر أعمال، كما أكدت استمرار تجديد الإقامة لمدة عام وعامين أيضاً، في الوقت ذاته كشفت المديرية على آلية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما يلي:

يجب في البداية القيام بزيارة موقع أبشر .

. اختار قسم الاستعلامات الإلكترونية.

حدد أيقونة الجوازات.

قم بتسجيل رقم الإقامة والرمز المرئي.

اضغط على أيقونة عرض.

لحظات وتظهر جميع البيانات المتعلقة بالإقامة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة الإقامة في السعودية

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة السعودية والتي جاءت كما يلي:

إحضار جواز سفر ساري.

ساري. عدد 2 صورة مقاس ( 4*6 ) ملونة.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

سداد الرسوم المطلوبة 500 ريال رسوم إقامة للجهة الحكومية، 500 ريال عن العمالة المنزلية.

يتم تسديد الرسوم في البنوك المرخصة لهذه الخدمة.

سداد رسوم رخصة العمل.

إيجاد تقرير طبي بأحد المستشفيات المعتمدة.

إحضار رخصة الإقامة القديمة.

وإليكم رابط نموذج طلب تمديد تأشيرة زيارة.

طلب تجديد الإقامة السعودية

يجب على المقبلين على تجديد الإقامة السعودية التعرف على بيانات الاستمارة الإلكترونية لتجديد الإقامة، حيث تحتوي الاستمارة على البيانات التالية:

استمارة الطلب وبها البيانات التالية (نوع إصدار الرخصة، تأشيرة السفر، نقل الخدمات، نقل المعلومات).

معلومات التحقق من الشخصية: (رقم رخصة الإقامة، تاريخ الانتهاء، رقم صاحب العمل، الاسم، الجنسية، المهنة).

اسم صاحب الطلب، صاحب العمل، رقم صاحب الطلب، رقم صاحب العمل، رقم الجواز، نوع الطلب.

مدة صلاحية الإقامة لعمل زيارة عائلية

سمحت الحكومة السعودية للمقيمين والوافدين بعمل زيارة عائلية لأسرته، واستقدام الأسرة إلي الأراضي السعودية أو أحد أفرادها مثل (الأب، الأم، الأخوة، الأخوات، في نفس التوقيت وضعت ضوابط أهمها أن يكون المقيم لديه إقامة سارية وجواز سفر ساري، كما أبرزت أن المهن التي يسمح لها باستقدام أسرهم هم (الأطباء، المهندسين، المعلمين، المحاسبين، وبعض المهن الأخري)، وحددت الحكومة السعودية مدة صلاحية الإقامة السعودية 3 أشهر.

كم رسوم تجديد إقامة الزوجة ؟

كشفت الصفحة الرسمية لهيئة الجوازات السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسوم تجديد الإقامة للزوجة لمدة عام كامل، المقدرة بمبلغ 500 ريال سعودي، كما أكدت على تقديم المستندات اللازمة (الصور الشخصية، جواز سفر ساري، فحص طبي، وثيقة جنايات خالية)، في الوقت الذي أكدت فيه الصفحة طريقة تجديد الإقامة للزوجة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين

أتاحت الحكومة السعودية للمقيمين استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، حيث يستغرق طلب الزيارة العائلية فترة من 3 إلي 7 ايام على أقصي تقدير، يتمكن بعدها المقيم من الحصول على موافقة للزيارة العائلية، في الوقت ذاته وضعت بعض الشروط لقبول طلب الزيارة، جاءت كما يلي:

عدم السماح بزيارة الأبناء اكبر من 18 عام.

سداد جميع مصاريف الزيارة.

تقديم مستندات عملة في المملكة.

يشترط أن تكون صلاحية الإقامة تكون أكثر من 3 أشهر.

ملئ نموذج طلب الزيارة العائلية.

رسوم تأشيرة الدخول إلى السعودية

وضعت الحكومة السعودية رسوم ثابت للحصول على التأشيرة السعودية وفقا لعدة شروط كالتالي:

تكلفة تأشيرة الدخول الي المملكة العربية السعودية 300 ريال سعودي.

مدة صلاحية التأشيرة 3 أشهر.

أقصي مدة للإقامة في السعودية للتاشيرة 90 يوم.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التأشيرة 18 عام.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم.

يشترط أن يكون لدي المتقدم إقامة سارية.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

عند ترك الشخص وطنه والذهاب إلى وطن اخر من أجل ضمان الاستقرار المالي، يرغب الكثيرون إلى إرسال طلب زيارة عائلية من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة كما يلي:

الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية.

الضغط على أيقونة أفراد.

ادخل على طلب التأشيرة.

الموفقة على الشروط والأحكام.

سجل بيانات الطلب.

شروط تأشيرة السياحة السعودية والإقامة 2023



حدثت الحكومة السعودية الشروط والضوابط المتعلقة بتأشيرات السياحة والإقامة وتضمنت هذه الضوابط التالي:

ملئ بيانات طلب الدخول الموجود على منصة مقيم.

يجب أن يكون لدي المتقدم تأمين صحي ساري، ويتثنى من هذا الشرط دول الخليج العربي.

شهادة حصول الشخص على جرعة الوقاية من فيروس كورونا.

شهادة طبية توضح خلو الشخص من أي أمراض مزمنة.

سداد الرسوم المطلوبة.

امتلاك جواز سفر ساري على مدة لا تقل عن 6 أشهر.

سداد رسوم يومية تقدر بمائة ريال سعودي في حالة التخلف عن المدة المحددة في الإقامة أو التأشيرة، بمعني في حال البقاء يوم بعد انتهاء التأشيرة يوقع عليك غرامة تقدر ب 100 ريال لكل يوم زيادة.

التسجيل في تطبيق توكلنا.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

من يتحمل رسوم تجديد الإقامة ؟

كان في السابق قبل التعديلات الجديدة للكفيل دور كبير في السعودية، حيث كان لا يستطيع المكفول ترك العمل دون إذن الكفيل، فضلا عن القيود التي كانت تعوق حركة المكفول، والتي كان نتيجتها تحضير محضر بهروب المكفول، ولكن بعد تعديلات نظام الإقامة الجديد أصبح للمكفول حرية التحرك بين المهن والوظائف بطريقة سهلة دون اعتبار الأمر هروباً.

في الوقت ذاته حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤول عن سداد رسوم تجديد الإقامة وهو صاحب العمل الجديد، فضلاً عن تحمله رسوم رخص العمل أيضاً، ونذكركم برابط طلب مساعدة مالية من الأمير.

كم رسوم تجديد الإقامة لمدة عام

أعلنت الهيئة العامة الجوازات السعودية في اخر تحديث لها عن أسعار الإقامات بالمملكة على التالي:

رسوم تجديد الإقامة لمدة عام 650 ريال سعودي إذا كان العامل يعمل في القطاع الخاص.

عام 650 ريال سعودي إذا كان العامل يعمل في القطاع الخاص. تكلفة رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة للعاملين في العمالة المنزلية 650 ريال سعودي.

للعاملين في العمالة المنزلية 650 ريال سعودي. رسوم الإقامة لمدة سنة للتابعين والوافدين الذين لا يتجاوز أعمارهم 20 عام تبلغ 500 ريال سعودي.

تكلفة رسوم تجديد الإقامة لمدة عام للسائق 650 ريال سعودي، واليك رابط تجديد الإقامة السعودية.

طريقة تجديد الإقامة للشركات والمؤسسات

يمكنك الآن تجديد الإقامة للمؤسسات والشركات من خلال الدخول على المنصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية، في حالة كان عدد أفراد العاملين أكثر من مائة عام، وكذلك تسجيل جميع المخالفات المرورية ووجود صلاحية لجواز السفر وعدم تسجيل أي عامل ضمن قائمة المغيبين ثم إتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع المنصة الوطنية الموحدة. الدخول على النظام من الصفحة الرئيسية. اختار خدماتي. حدد خدمة تجديد الإقامة. اختار المكفول الذي تود تجديد الإقامة له. النقر على أيقونة تأكيد الطلب.

طريقة تجديد الإقامة من مقيم

يمكنكم الآن تجديد الإقامة من منصة مقيم وفقت إلي الخطوات التالية:

الولوج إلي منصة مقيم.

أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار إدارة المقيمين.

الضغط على البحث عن مقيم.

ادخل رقم الإقامة.

اضغط على أيقونة البحث.

النقر فوق عرض بعد أظهار نتيجة البحث.

لحظات وتظهر البيانات والمعلومات التفصيلية.

انقر فوق أيقونة الجوازات واختيار خدمة تجديد الإقامة.

تأكد من أن مدة التحديد 12 شهر.

اضغط استمرار.

لحظات وتظهر بيانات تجديد الإقامة.

الآن تظهر رسالة تفيد بنجاح عملية تجديد الإقامة.

شروط الحصول على إقامة عمل من منصة مقيم

تنص الشروط والضوابط اللازمة للحصول على إقامة من منصة مقيم على التالي:

تسجيل بصمة العامل والتابعين الأكثر من خمسة عشر عام.

يجب اجتياز المفحوصات الطبية.

وجود العامل على أرض المملكة العربية السعودية.

أن يكون على هذا العامل أي مخالفات أو غرامات مالية.

وجود تأمين صحي للعامل المستفيد.

لا يكون على العامل أي نوع من المخالفات المرورية.

أن يكون موجود رخصة عمل.

الاستعلام عن رسوم الإقامة المنتهية في السعودية

قدمت الحكومة السعودية العديد من الخدمات عبر الإنترنت تسهيلا على المواطنين والمقيمين والوافدين إلى الأراضي السعودية، منها على خطوات الاستعلام عن رسوم الإقامة المنتهية بالمملكة كما يلي:

الولوج إلى منصة الخدمات أبشر.

سجل الدخول والبيانات المطلوبة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار الخدمات الأفراد.

اضغط على الجوازات.

الاستعلام على إقامة وافد.

ادخل رقم الإقامة.

النقر على أيقونة عرض.

تظهر أمامك جميع التفاصيل المطلوبة.

كم يستغرق إصدار الإقامة في السعودية ؟

بعد توافد الملايين إلى المملكة العربية السعودية من العمالة الوافدة، تسمح المملكة على صاحب العمل تعديل أوضاع العمالة في مهلة لا تتجاوز 90 يوم، وهي المدة التي لا يجب تتجاوزها لإصدار الإقامة للعامل، حيث يمكنكم التعرف على أنه تم إصدار الإقامة لك، عن طريق الدخول على منصة أبشر ومنها إلى الجوازات ومن ثم تسجيل الدخول، قم بعدها بالاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق رقم الحدود.

تجديد الإقامة بدون رخصة عمل

وفرت الحكومة السعودية خدمة تجديد الإقامة بدون رخصة عمل إلكترونيا من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

يدخل المستخدم على منصة أبشر الإلكترونية والدخول على أبشر أفراد.

تسجيل الدخول بكلمة المرور ثم تسجيل اسم المستخدم.

توجه إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد الخدمة التي ترغب فيها “خدمات المكفولين” تجديد الإقامة ” الموافقة على الشروط والأحكام.

ادفع الرسوم المطلوبة بدون رخصة عمل.

تجديد الإقامة بدون كفيل

في ظل ما تقدمة المملكة من خدمات متعددة تعمل على تسهيل الإجراءات على المقيمين أصبح متاح للمقيمين تجديد الإقامة بدون كفيل عبر إمارة الباحة إلكترونيا عبر إتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة الباحة .

. سجل بيانات رقم الهوية وأيضا رقم المرور.

اختار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على طلب تجديد الإقامة دون الرجوع للكفيل.

سجل البيانات المطلوبة ثم أرفق المستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة طلب الخدمة بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد النقر على طلب الخدمة تظهر لك رسالة تفيد بأن العملية تمت بنجاح.

رقم الجوازات السعودية



وفرت المديرية العامة للجوازات السعودية عدة طرق للتواصل مع المواطنين والمقيمين، لأجل استقبال الشكاوى والاستفسارات طوال اليوم على الأرقام التالية :

رقم هاتف: 00966114771100.

التواصل من خلال الفاكس على رقم 00966114778835.

البريد الإلكتروني gdp.gov.sa.

كما يمكنكم التواصل مع الجوازات السعودية من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فضلا عن آلية التواصل من خلال موقع الجوازات السعودية الرسمي، ونذكركم برابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية.

المستندات المطلوبة لاستخراج إقامة جديدة

تمنح إقامة جديدة في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء المستندات والوثائق المطلوبة، حيث يمكنك لصاحب العمل الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية عبر تطبيق أبشر ومن ثم الدخول على خدمة إصدار الإقامة، بعدها بلحظات يقوم النظام بدارسة الحالة والبحث في وجود أي موانع لإصدار الإقامة سواء كان عبر وجود مخالفات مرورية أو مالية عليه.

يجب اجتياز الكشف الطبي في أحدي المراكز المعتمدة وسداد ما يقارب من 200 ريال سعودي، رفع صورتين شخصيتين للعامل، ومن ثم سداد الرسوم المطلوبة.

هل يمكن تجديد الإقامة في النطاق الأخضر المنخفض

تساؤلات متعددة حول تجديد الإقامة في النطاق الأخضر أجاب عنها مركز العناية بالعملاء والذي أوضح إمكانية تجديد رخصة العمل في النطاق الأخضر، بعد تجديد جلسات المنشأة، حيث يمكنكم الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمات الاستعلام عن موظف وافد.

يجب تسجيل رقم الإقامة بشكل صحيح.

أكتب الجنسية ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة البحث.

شروط تجديد الإقامة السعودية للإناث 2023

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية شرط هام للإناث لتجديد الإقامة، وهو تقديم ما يثبت عدم الزواج كي تتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها، في الوقت ذاته أكدت المديرية العامة أن شرط سريان جواز السفر لا يقل أهمية عن أي شرط اخر من شروط تجديد الإقامة، ولا سيما وأن آلية إصدار جواز سفر إلكترونيا اصبح سهل للغاية.

خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني

يجب في البداية الدخول علي منصة ابشر ثم الجوازات وبعدها إصدار جواز سفر قدم الطلب وإرفاق صورة الهوية بالإضافة إلى سداد رسوم توصيل جواز سفر ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع سبل .

. تسجيل الدخول.

الدخول على توصيل الوثائق الحكومية.

توصيل جواز السفر الإلكتروني.

طلب التجديد.

حدد هوية وصول الوثيقة.

حدد الشخص الذي ترغب في توصيل الجواز إليه.

الضغط على إتمام عملية الدفع.

طباعة طلب النموذج.

كم المدة المسموح بها للسفر قبل انتهاء جواز السفر

إذا كنت ترغب في السفر النهائي من السعودية فلا توجد مدة مسموح بها للسفر، فيما تعتمد هذه المدة الزمنية المحددة على أن يكون جواز السفر ساري المفعول في حالة فقط سفر الذهاب إلي الدول، وليس العودة، حيث أن معظم الدول تسمح للمواطنين بالعودة إلي أوطانهم دون النظر في انتهاء جواز السفر سواء كان منتهي أو غير صالح، أما عن وضع الغرامات المالية أو ما شابه ذلك فيختلف من دولة إلى أخري.

ما هو نظام الإقامة الجديد في السعودية 2023

كشف النظام الجديد للإقامة في السعودية العديد من المفاجأة السارة للوافدين والمقيمين، حيث كان نظام الإقامة القديم يعمل وفقاً إلي نظام الكفيل، مع النظام الجديد وإلغاء نظام الكفيل أصبح للمقيم حرية التنقل في العمل، إمكانية الخروج من المملكة بدون تعقيدات موافقة الكفيل، وغيرها من المزايا المتعددة.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن إلغاء نظام الكفيل يساعد في انخفاض معدل البطالة في السعودية والقضاء على السوق السوداء وجذب العمالة المهرة، وخلق التنافس بين العمالة المختلفة.

خطوات تجديد الاقامة للبرماويين

الدخول علي منصة أبشر الوطنية من خلال النقر هذا الرابط absher.sa. التوجه إلي خدمات الأفراد وبعدها تسجيل الدخول. اختيار خدماتي. تحديد خدمة الجوزات. اختيار تواصل وتقديم طلب جديد. تحديد طلب خدمات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. ثم اختيار خدمة تجديد الإقامة للبرماويين. كتابة طلب مختصر للتجديد ثم إرسال المرفقات والمستندات المطلوبة. بعدها يتم تقديم وإرسال الطلب بالنقر علي كلمة تقديم الطلب، ونذكركم برابط

الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة.

تجديد إصدار وتجديد جواز السفر إلكترونياً

أعلنت رسمياً المديرية العامة للجوازات فى السعودية إتاحة الفرصة لتجديد جواز السفر السعودي وإصدار جواز السفر وايضا تجديد جواز السفر إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية، تتم هذه الإجراءات كالتالي:

الدخول على منصة أبشر.

اختيار أيقونة المدفوعات.

حدد دفع رسوم التجديد.

اختار قطاع الجوازات.

حدد الخدمة المطلوبة.

اختار المدة.

اختار آلية الدفع المناسبة لك.

رسوم الإقامة المميزة في السعودية 1444

كشفت الحكومة السعودية مؤخراً المقابل المادي الواجب سدادة لكل من يبحث عن الحصول على الإقامة المميزة في السعودية، حيث يمكنكم الاستفادة منها على ثلاث مستويات كما يلي:

سداد رسوم 800 ألف ريال للحصول على إقامة مميزة غير محددة المدة، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة فقط.

100 ألف ريال سعودي يتم سدادهم سنوياً للحصول على إقامة مميزة.

سداد 170 دولار رسوم طلب الإقامة السعودية المميزة.

أنواع الإقامة السعودية المميزة

يوجد نوعان من الإقامة السعودية المميزة يمكنكم الاستفادة بأحدهما كما يلي:

إقامة سعودية محددة المدة، يتم تجديدها سنويا بمبلغ مائة ألف ريال سعودي.

الإقامة الثانية غير محددة المدة بتكلفة 800 ألف ريال سعودي تدفع مرة واحدة.

شروط الحصول على الإقامة المميزة السعودية

كي تستطيع الحصول على إقامة مميزة في المملكة العربية السعودية يجب عليك عزيزي الوافد أو المقيم أن تعلم شروط الإقامة الدائمة في البلاد والتي أهمها التالي:

يجب توافر لديك جواز سفر ساري المفعول.

تقديم تقرير طبي يوضح الخلو من الأمراض.

لا يقل عمرك عن 21 عام.

تقديم سجل جنائي خالي من القضايا.

مميزات الحصول على الإقامة السعودية المميزة

الإقامة الدائمة مع الأسرة في المملكة.

سهولة امتلاك العقارات ووسائل النقل.

الحرية في السفر داخل وخارج المملكة.

سهولة إصدار رخص استقدام زيارة الأقارب.

الحرية في استقدام العمالة.

سهولة مزاولة مهنة التجارة.

طريقة التسجيل في الإقامة المميزة بالسعودية

أتاح النظام الجديد في السعودية للاقامات المميزة آلية بسيطة للتجديد تتم هذه الآلية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي مركز الإقامة المميزة في السعودية .

. الضغط على أيقونة التسجيل الآن.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة أوافق.

تعبئة نموذج طلب الإقامة المميزة.

يجب مراعاة الدقة في تسجيل البيانات.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على أيقونة تسجيل.

مراجعة الطلب عن طريق الجهات المعنية.

عند الموفقة على الطلب يتم إرسال اشعار للمتقدم بالموفقة على منحة الإقامة.

أسباب إلغاء الإقامة المميزة في السعودية

كشفت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن 5 أسباب تتسبب في إلغاء الإقامة المميزة للمستفيدين، ولا سيما بعد إلغاء نظام الكفيل، جاءت كما يلي:

إذا تعرض المستفيد من الإقامة المميزة إلي حكم بالحبس لمدة لا تقل عامين أو غرامة تزيد عن مائة ألف ريال.

إلي حكم بالحبس لمدة لا تقل عامين أو غرامة تزيد عن مائة ألف ريال. في حالة صدور حكم قضائي ضد المستفيد بأبعاده خارج المملكة.

إذا تنازل المستفيد عن الإقامة المميزة أو توفي المستفيد أو فقد الأهلية، ونذكركم برابط الدعم السكني الجديد.

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة

إذا كنت ترغب في الاستمرار طويلا في المملكة العربية السعودية يرغب عبر التسجيل في الإقامة المميزة عليك أولا أن تقوم بتوفير بعض المستندات والوثائق تأتي كما يلي:

يجب عليك أولا أن تتأكد من أن جواز السفر الخاص بك ساري المفعول.

مسند من أي جهة يوضح إمكانية الشخص المالية الاستمرار في المملكة عدد.

يجب تقديم مستندات السجل الجنائي الخالي من أي مخالفات جنائية.

التقرير الصحي للمتقدم والموضح به الحالة الصحية للشخص، يشترط أن لا تتجاوز مدة استخراج هذا التقرير عن 6 أشهر.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

تمنحك الإقامة الدائمة في المملكة الكثير من المزايا أهمها الإقامة مع جميع أفراد أسرتك والتمتع بتأشيرات ذهاب وعودة الأقارب والأصدقاء، الحرية في الذهاب والعودة إلى المملكة دون قيود، تستطيع أن تتملك وسائل النقل، التمتع بالعمل في منشآت القطاع الخاص

خدمة إعفاء ذوي الاعاقة من رسوم التأشيرات

شنت الحكومة السعودية قرار بإعفاء أصحاب الاعاقات من رسوم التأشيرة وذلك للمسجلين لدي وزارة الموارد البشرية ومن ثم تقييم اعاقتهم، فى الوقت ذاته نوهت أن عملية القبول في هذه الخدمة يستلزم منكم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. تحديد خدمة إعفاء من رسوم التأشيرات، حيث تجد هذه الخدمة فى القائمة الإلكترونية. تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على أيقونة تقديم الطلب. طباعة الطلب من قائمة طالباتي.

وصلنا معكم لختام شرح مقدار رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد قرار تعديل الرسوم 1444 / 2022.