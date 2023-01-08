بنك الراجحي يعلن عن تفاصيل أرباح الودائع والاستفادة من الاستثمار في البنك

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عمر شويل - جدة أرباح الودائع في بنك الراجحي تسهل على العملاء اختيار الوقت المناسب للاستثمار، لأن مصرف الراجحي من أفضل وأهم البنوك الملتزمة بالتطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية ، وبالتالي ضمان العملاء لأموالهم وإدارتها بالطريقة المثلى، وضمان الودائع، من جهتها تعتمد أرباح الودائع بشكل أساسي على الودائع الاستثمارية المباشرة لدى مصرف الراجحي، والتي تسعى إلى تسهيل المشاركة والاستفادة منها، كما يأخذ البنك في الاعتبار تطبيق الشريعة الإسلامية ومعاييرها، حيث يعمل البنك قدر المستطاع على ضمان أموال العميل وودائعه البنكية.

بنك الراجحي يكشف حجم أرباح الودائع لعام 2022

أعلن عبدالله بن سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الراجحي، أن البنك حقق ربحاً قدره 4.134 مليون ريال في عام 2023، مقابل 3.335 مليون ريال في العام السابق باستثمار الودائع، أي بزيادة قدرها 24٪، تجدر الإشارة إلى أن البنك يوفر إمكانية اختيار وقت قيام العميل بالاستثمار، حيث يمكن للعميل الحصول على أرباحه، والسماح له بالحصول على حد تمويل بنسبة 90٪ من إجمالي الإيداع.

كيف اعمل وديعة في بنك الراجحي؟

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن كيفية جني الأرباح من الودائع في مصرف الراجحي، وكيفية استثمار أموالهم، حيث أوضح الراجحي الإجراءات المتبعة للاستفادة من استثمار الودائع، والموضحة كما يلي:

أن يحصل العملاء على حسابات جارية لدى مصرف الراجحي. تقديم مبلغ استثماري لا يتجاوز 10،000 ريال سعودي. إبراز الهوية السعودية عند الإيداع البنكي.

ماهي مزايا الاستثمار بالبنك الراجحي؟

يمكن القول أن أرباح الودائع في مصرف الراجحي تعتبر من مزايا إجراء المعاملات المالية معه، لكن هناك مزايا أخرى للودائع الاستثمارية، وهي:

العميل يقرر بنفسه فترة الاستثمار التي تناسبه. يسمح بالحصول على تمويل يصل إلى 90٪ من مبلغ الوديعة. النسبة المئوية للربح مستحقة مبكرا. ودائع الاستثمار المباشر متوافقة مع قواعد ولوائح الشريعة الإسلامية. وديعة آمنة.

ضوابط الاستثمار في الراجحي للأفراد