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عمر شويل - جدة شروط التقديم علي الحج لعام 1444 هـ وباقات الحج من داخل المملكة، أعلنت وزارة الحج عن شروط الحجز والأولوية في التقديم علي أداء الحج لعام 1444 هجريا، فهناك العديد من المواطنين في المملكة يرغبون في أداء مناسك الحجز لهذا العام، فإن هناك عدة شروط تحدد أولوية المتقدمين للحجز لأداء مناسك الحج بالمملكة، فسوف نتعرف من خلال موقعنا علي شروط التقديم علي الحج لعام 1444 الهجري، كما أوضحت الوزارة خطوات الدخول للتسجيل في موسم الحج لها العام الهجري لسنة 1444هـ/ 2023م، فوجد موقعنا ثقفني الإلكتروني بحث متزايد علي موسم الحج لهذا العام بعد الإعلان عن باقات الحج، فيمكن لأي مواطن التعرف علي باقات الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم علي الحج لعام 1444هـ

أكدت وزارة الحج والعمرة أن لابد من أن تتوافر الشروط في كل مواطن يرغب في أداء مناسك الحج لهذا العام، فإن الشروط الحجز تكون كالتالي:

المتقدم لأداء مناسك الحج لابد من أن يكون سعودي أو مقيم وليس زائر أو قادم بأي نوع تأشيرة.

تكون الأولوية لمن سبق وحجز بالحج ماعدا محرم المرأة التي لم يسبق لها الحج من قبل.

عمر المواطن المتقدم للحج لا بقل عن سن 12 سنة بالتاريخ الهجري.

لابد من أن يكون المتقدم حالته الصحية متحقق فيها الأتي: أن يكون قام بأخذ جميع لقاحات الجائحة والحمي الشوكية والإنفلونزا الموسمية، لا يوجد لدي المتقدم أمراض معدية أو مزمنة حادة.

حيث أن الوزارة قامت بالإعلان عن باقات الحج للمواطنين السعوديين أو المقيمين من داخل المملكة العربية السعودية، فتلك الباقات غير مسموح للزوار للمملكة التقديم عليها.

خطوات التسجيل في موسم الحج

أعلنت وزارة الحج عن وجود طريقتين للتسجيل، لذلك تعرف علي خطوات التسجيل عبر استخدام أي طريقة من الإثنين فإن الخطوات كالتالي: