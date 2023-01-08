المرور يعلن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر 2023

المرور السعودي يعلن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم الأحد الموافق 8 من شهر يناير لعام 2023م و الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة 1444ه‍ حيث أتاحت فرصة لجميع الراغبين في الحصول على لوحات الدخول على منصة أبشر الإلكترونية والاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع وزارة الداخلية السعودية ومن العلم ان مزاد اللوحات الإلكتروني قد بدأ من الاسبوع الماضي ولكن أعلنت إدارة المرور بالمملكة استمراره اليوم لجميع المشتركين عبر منصة أبشر الإلكترونية وسوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل عن مزاد اللوحات الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم 2023

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية طريقة الإشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني حيث وفرت اليوم فرصة شراء لوحات إلكترونية مميزة عبر الانترنت بدون الذهاب إلى أي مقر تابع إدارة المرور السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث وفرت توفر الحكومة السعودية العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين طبقاً للرؤية المستقبلية لعام 2023 م بالمملكة وإليكم التفاصيل فيما يلي:

عليك الدخول في البداية إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على أبشر الأفراد من القائمة الرئيسية.

عليك بعد ذلك اختيار من القائمة الرئيسية أيقونة خدماتي عبر موقع أبشر الإلكتروني.

ثم بعد ذلك عليك اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

سوف يظهر بالموقع خدمة المرور عليك الضغط عليها.

ثم بعد ذلك اختيار آلية خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية بالمنصة.

بذلك يتم الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

يحق الآن لجميع المواطنين السعوديين ولغير السعوديين من المقيمين بالمملكة التقديم الإلكتروني عبر مزاد اللوحات الإلكترونية بالسعودية.

لابد من تسديد جميع الرسوم المطلوبة التي تحددها إدارة المرور السعودي من أجل الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية.

كذلك لابد من وجود رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

إيضًا تحديد قيمة كل لوحة داخل السعودية.

لابد من إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني عن طريق منصة أبشر الإلكترونية.

موعد مزاد اللوحات الإلكترونية في المملكة عبر أبشر