اذا راتبي 4500 كم يعطوني قرض من البنك الراجحي وإن كان 5000 كم يبلغ التمويل وقسطه الشهري

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راتبي 4500 كم يعطوني قرض من المصرف الراجحي، حيث كشف البنك الراجحي عن أنه يمكن للعملاء الحصول على قرض شخصي براتب 4000 ريال ومناسب للعميل، وفي مختلف قطاعات العمل في السعودية، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يمكن حساب التمويل الشخصي وقيمته التي يحصل عليها العميل بناءً على الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته.
راتبي 4500 كم يعطوني قرض من البنك الراجحي
ردت خدمة عملاء مصرف الراجحي على سؤال من أحد المواطنين بحساب البنك الراجحي على تويتر، والذي جاء: “راتبي 4500 ريال، فكم القرض الشخصي الذي يقوم بتقديمه لي البنك الراجحي”؟، حيث أجابت خدمة العملاء بأنه يمكن الحصول على قرض شخصي من الراجحي قيمته 62.203 ريال سعودي على أساس الراتب وبشكل تقريبي، على أن يدفع العميل قيمته 79.932 ريالاً وعلى أقساط شهرية تبلغ قيمة القسط الواحد حوالي 1333 ريالاً، إذا تم سداد المبلغ خلال 60 شهرًا، وتجدر الإشارة إلى اشتراط البنك دفع الأقساط بشكل منتظم وبدون تأخير.
راتب 5000 ريال كم يعطيني تمويل بنك الراجحي
- إذا وصل الراتب الشهري للعميل إلى 5000 ريال سعودي، فسيمنحه مصرف الراجحي قرض شخصي بقيمة 77.766 ألف ريال.
- فترة سداد القرض الشخصي 60 شهرًا ومبلغ السداد الشهري 1،666 ريال سعودي.
- ثم يبلغ إجمالي القرض الشخصي المطلوب دفعه 99،990 ريال سعودي.
- تجدر الإشارة إلى أنه وفي أثناء التقدم للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي يتعين على العملاء تحضير بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة “للأجنبي” والمستندات التي تثبت كم الراتب وتحويله:
رابط الحاسبة التقديرية من البنك الراجحي
يمكن للعميل حساب قيمة التمويل الشخصي، والتي يتم احتسابها على أساس الراتب الذي يتقاضاه كل شهر ونوع القطاع وبعض المعايير الأخرى، من خلال الحاسبة التقديرية للبنك الراجحي وعبر الخطوات التالية:
- أولا الذهاب إلى مصرف الراجحي السعودي.
- ثم اضغط على خيار التمويل الشخصي في القائمة الرئيسية.
- سيُطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية.
- أدخل بياناتك بشكل دقيق وصحيح في المربعات المخصصة لها.
- في الخطوة التالية، اكتب قيمة راتبك الشهري.
- ثم حدد المدة التي تريد الدفع خلالها، على سبيل المثال 60 شهرًا.
- أخيرًا قم بتأكيد المعلومات، انقر فوق حساب قرض مصرف الراجحي.
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