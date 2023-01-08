نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تكشف الإجازات المتبقية للطلاب وفق آخر تعديلات في التقويم الدراسي 1444.. وهذا موعد عطلة يوم التأسيس في المقال التالي
كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الإجازات المتبقية لهذا العام وفق آخر تعديلات في التقويم الدراسي للعام 1444هـ، إذ تبدأ هذه العطلات المتبقية بيوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة، وتننتهي هذه العطلات المتبقية بإجازة نهاية العام الدراسي التي تبدأ يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، فيما يصل عدد هذه العطلات المتبقية في الجدول الدراسي لهذا العام إلى نحو ثماني إجازات، على أن تكون إجازة يوم التأسيس توافق يومي الأربعاء والخميس بداية من 22 فبراير للعام الجاري 2023.
الإجازات المتبقية لهذا العام وفق آخر تعديلات في التقويم الدراسي 1444
وننشر الإجازات المتبقية لهذا العام وفق آخر تعديلات في التقويم الدراسي 1444هـ، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية ليكون دليلا للطلاب والمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي بالمملكة، إذ جاءت وفق الجدول التالي:
|الإجازة
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/06/1444
|15/01/2023
|إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس)
|02/08/1444
|22/02/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|10/08/1444
|02/03/2023
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|20/08/1444
|12/03/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|22/09/1444
|13/04/2023
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|06/10/1444
|26/04/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|04/12/1444
|22/06/2023
ما هي حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المدارس السعودية؟
وترددت أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المدارس السعودية، فيما حسم وزير التعليم السعودي يوسف البنيان هذه الأنباء، مؤكدًا أنّ هذا الفصل الدراسي لا يمكن إلغاؤه، وأنه فصل تأسيسي قررته الوزارة ضمن رؤيتها التطويرية لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية، وسيبدأ هذا العام في موعده المقرر مسبقًا، حيث يبدأ يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مارس 2023م، الذي يوافق 20/8/1444هـ، على أن يستمر الحضور في هذا الفصل الدراسي حتى نهايته يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو 2023 م، وبشأن ما تردد عن تعليق الدراسة خلال شهر رمضان المقبل، فلم ترد أي أنباء من وزارة التعليم تؤكد إعطاء إجازة خلال هذا الشهر الكريم أو تحويل الدراسة فيه، وسنوافيكم التفاصيل في حالة أصدرت وزارة التعليم في المملكة بيان جديد بشأن هذا الأمر.
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