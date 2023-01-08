نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلبه الان [50،000 ريال] بدون تحويل الراتب قرض شخصي سريع للمواطن السعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح اليوم معايير الموافقة على قرض شخصي سريع بقيمة 50،000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب، لجميع الافراد الراغبين في الحصول على تمويل من مصرف الراجحي، لمعرفة كيف اخذ قرض امكان وانا في الضمان الاجتماعي “لمستفيدي الضمان” تمويل حتي 60 الف ريال.

حيث يعطي البنك القروض الشخصية الجديدة “إمكان الراجحي” للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بعد استيفاء بعض الضوابط والشروط، نتعرف عبر السطور التالية على شروط السداد لقروض بقيمة 50،000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب.

شروط طلب قرض شخصي سريع إمكان الراجحي

معايير الموافقة على تمويل شخصي بقيمة 50،000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب يمكنك الحصول عليه من شركة “إمكان الراجحي”، حيث يقدم مصرف الراجحي خيارات تمويل متنوعة، يعتبر أحدها مفيدًا بشكل خاص لكثير من المواطنين والمقيمين، ويشترط للتقديم بطلب للحصول على تمويل إمكان الراجحي الجديد 1444 ما يلي:

أن يكون الراتب الشهري للمستفيد ما يقارب 4000 ريال سعودي. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و 60 عامًا. يبدأ القرض من 2000 ريال سعودي ويمكن أن يصل إلى 50.000 ريال سعودي. لا يتطلب المصرف من العميل ذكر جهة العمل ويمكن الحصول على القرض بدون أي راتب. أن تكون مدة الخدمة في القطاع المخصص لجهاز التمويل الميسر ستة أشهر.

ذكرنا جميع متطلبات الأهلية للحصول على قرض شخصي سريع من إمكان الراجحي يصل إلى 50،000 ريال سعودي، ونتعرف عبر الفقرة التالية علي كيفية الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب.

كيفية الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب

في حالة الرغبة على التقديم بطلب للحصول على تمويل سريع من “إمكان الراجحي” يجب عليك الالتزام بالخطوات التالية لاكتمال عملية التسجيل بنجاح:

اضغط على رابط شركة إمكان الراجحي بواسطة هذا الرابط.

ثم، انقر فوق تسجيل الدخول ثم الضغط على تبويب طلب التمويل.

اعتمادًا على مهنة المستخدم، حدد مستثمرًا أو رائد أعمال.

أدخل جميع البيانات المطلوبة لمقدم طلب التمويل.

يجب تدوين قيمة الراتب وكم فترة سداد ترغب.

كتابة رقم الابيان الخاص بالعميل.

قم بإنهاء خطوات التسجيل المتبقية، وانتظر حتى تتم الموافقة على التمويل.

متى يتم إيداع تمويل إمكان للعميل

من الجدير بالذكر انه بعد التقديم بطلب تعمل الشركة على مراجعة طلب العميل، وفي حالة استيفاء الشروط والضوابط وتقديم المستندات كاملة، يعمل المصرف علي الموافقة الفورية ويتم ايداع القرض في الحساب الشخصي للعميل، ويتمكن العميل من الاستعلام عن التمويل من خلال الولوج الي رابط شركة امكان المرفق بالفقرة السابقة.