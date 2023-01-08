التمويل الاضافي من البنك الأهلي بشروط سهله وموافقه فوريه ومميزات رائعه وفائدة منخفضه

التمويل الاضافي من البنك الأهلي يعتبر من احدث المنتجات التمويلية التي تم إطلاقها حديثا. والذي تم الإعلان عنه في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية للبنك الأهلي السعودي علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد والكثير من المنتجات التمويلية والتي تم إطلاقها حديثا أيضا. ومن اهم تلك البرامج التمويلية تمويل جديد من الأهلي السعودي للمواطنين والمقيمين بشروط سهله وفائدة منخفضه. كما تم ثار التساؤل أيضا حول تمويل الأهلي للسيارات المستعملة بالمملكة السعودية وتعرف علي الشروط والوكلاء المعتمدين. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل كما تم الإعلان عنه ومعرفه اهم الشروط والمميزات التمويل الجديدة. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه واليه تقديم طلب التمويل الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك في نهايه المقالة.

التمويل الاضافي من البنك الأهلي

اعلن البنك عن اهم المميزات التي يتم الحصول عليها بعد الحصول علي التمويل الاضافي من البنك الأهلي. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية تأجيل 3 أقساط بحد اقصي أثناء تنفيذ طلب التمويل.

التامين في حالات العجز أو الوفاة لا قدر الله.

إمكانية تأجيل شهر رمضان المبارك.

التمكين من السداد المبكر حسب رغبه العميل.

أقساط ميسره لفترات تصل إلي 5 سنوات.

شروط التمويل الاضافي

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط والضوابط التي يجب توافره عن طلب التمويل الاضافي من البنك الأهلي. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

التمويل يشمل السعوديين والمقيمين.

مقتصر علي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة التي تحول رواتب موظفيها.

حد ادني الراتب 3000 ريال للسعودي ام المقيم 4000 ريال.

حد ادني مده العمل شهر للسعودي في القطاع الحكومي و 3 في الشركات الكبري وسنه للسعودي والمقيم في القطاع الخاص.

خطوات الحصول علي التمويل الاضافي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفي الحصول علي التمويل الاضافي من البنك الأهلي وتقديم الطلب الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيح تلك الطريقة من خلال الخطوات الأتية :