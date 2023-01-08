اطلب دعم سكني 100 ألف ريال وموعد صرف شهر يناير ورقم الدعم السكني الموحد المجاني

وزارة الإسكان السعودي تعتبر من أهم عمليات البحث في محركات جوجل، دعم سكني يصرف للأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى دعم فقد أطلقت وزارة الإسكان في المملكة برنامج الدعم السكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، بغرض توفير سكن للمواطنين التي لا تملك مسكن للعيش به، وسوف نوضح بالمقال موعد صرف دعم سكني لشهر يناير وشروط التقدم للحصول على دعم سكني وكيفية الاستعلام عن استحقاق الدعم وخطوات حاسبة الدعم لمعرفة قيمة الدعم الذي تحصل عليه الاسرة وتعمل وزارة الإسكان لدعم الأسر في مختلف المناطق، فهذا الدعم يستهدف الفئات التي تستحق المُساعدة وتقديم يد العون لهم لتوفير سكن مُناسب لهم وللعيش حياة كريمة، ولكن بشروط مُعينة حددتها الوزارة، ولكي تتمكن من التواصل مع القائمين على البرنامج لابد من الاتصال على رقم الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير:

فمن المعروف ان دعم سكني محدد التاريخ وبالنسبة لصرف دعم شهر يناير سيكون بتاريخ 24 يناير لعام 2023 وهذا يوافق بالتاريخ الهجري 2-7-1444، ولكن هذا الموعد قد يتأخر أو يتقدم في حال مُصادفته لُعطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، ولكن بالنسبة للشهر الجاري فأنه سيتم صرف الدعم في الموعد المُخصص له من قبل القائمين على البرنامج، ولكي تتمكن من حجز موعد في سكني بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

ادخل على تطبيق سكني ثم اضغط على أيقونة راسلنا.

ضرورة اختيار حجز موعد ثم أكتب اسم المستفيد ثم أضف البيانات المطلوبة.

تحديد الفرع المُناسب لك ثم حدد سبب الزيارة ثم أنقر على إرسال.

رقم الدعم السكني:

فمن الجدير بالذكر ان برنامج الدعم السكني يوفر رقم للتواصل معه في أي وقت من قبل كافة المستفيدين حول المملكة وهو 199090 للاستفسار أو تقديم شكاوى قد تواجه بعض الأشخاص لكي يتم الرد من قبل خدمة العملاء المخصصة لهذا البرنامج، لذا عليك الإتصال على الرقم السابق للحصول على إجابة لجميع الأسئلة التي تود الاستفسار عنها.

شروط الحصول على دعم سكني :

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

استثناء من هذا الشرط المرأة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين.

عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية بحد أقصى آخر خمس سنوات.

ألا يكون حصل من قبل على الدعم السكني أو تم رفضة سابقاً.

كما يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لمنزل خلال آخر خمسة سنوات سابقة قبل تاريخ التقديم.

ويشترط ألا يقل عُمر المتقدم عن 24 عام.

خطوات حساب مبلغ الدعم السكني:

ادخل على رابط موقع سكني.

الضغط على حاسبة الدعم.

ضرورة إدخال قيمة الدعم ثم حدد المدة الخاصة بالتمويل.

الضغط على خانة احسب.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني :