نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز السفر السعودي أبشر “Absher.sa”، بالرابط والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقع مسؤولية إصدار جوازات السفر على عاتق المديرية العامة للجوازات، في المملكة العربية السعودية، وهي فرع من فروع وزارة الداخلية. ومن أجل الحصول على جواز سفر سعودي، يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا ومستوفيًا للشروط اللازمة، والتي قد تتضمن هذه المتطلبات إثبات الهوية، مثل بطاقة الهوية الوطنية، أو شهادة الميلاد، بالإضافة إلى مستندات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إصدار جواز السفر السعودي أبشر، قد تتغير من وقت لآخر. ولذلك من الجيد مراجعة إدارة الجوازات السعودية، للحصول على أحدث المعلومات، بشأن متطلبات وعملية الحصول على جواز السفر.

مواصفات جواز السفر السعودي

جواز السفر السعودي هو وثيقة سفر، تصدر لمواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض السفر الدولي. وفيما يلي بعض مواصفات جواز السفر السعودي:

جوازات السفر السعودية، صالحة لمدة عشر سنوات للبالغين، وخمس سنوات للأطفال دون سن 18 عامًا. كما يحتوي جواز السفر السعودي، على المعلومات الشخصية لحامله مثل؛ الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد، بالإضافة إلى الصورة والتوقيع. ناهيك أيضًا عن أن جوازات السفر السعودية، تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي الجواز على 32 صفحة. وبالإضافة إلى ما سبق، نجد أن جواز السفر السعودي، صالح للسفر إلى جميع البلدان باستثناء إسرائيل. ولابد من التأكيد على أن حاملي جوازات السفر السعودية، مؤهلين للحصول على الجواز، بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى عدد من البلدان حول العالم. وبالإضافة إلى استخدامه كوثيقة سفر، يمكن أيضًا استخدام جواز السفر السعودي، كشكل من أشكال تعريف الهوية داخل المملكة العربية السعودية. لذلك من المهم أن تحافظ على جواز سفرك محدثًا وفي حالة جيدة، لأنه وثيقة قيمة وضرورية للسفر ولأغراض أخرى.

شروط استخراج جواز سفر في المملكة

لكي تكون مؤهلاً للحصول على جواز سفر سعودي، يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا. ولإثبات جنسيتك، قد يُطلب منك تقديم مستندات مثل؛ بطاقة الهوية الوطنية، أو شهادة الميلاد.

وبالإضافة إلى إثبات الجنسية، قد يُطلب منك أيضًا تقديم مستندات أخرى، وذلك من أجل الحصول على جواز سفر سعودي. وقد تشمل هذه استمارة طلب مكتملة، وصورة بحجم جواز السفر، وأي مستندات أخرى قد تطلبها إدارة الجوازات.

كما يجب أن يسدد المستفيد، قيمة استخراج جواز السفر.

إلى جانب سداد قيمة المخالفات المرورية ، التي يمكن أن تكون مسجلة على مركبة صاحب الجواز.

، التي يمكن أن تكون مسجلة على مركبة صاحب الجواز. مع ضرورة توفر صورة وبصمة، لصاحب الجواز لدى الجوازات السعودية.

ناهيك عن ضرورة تواجد صاحب الجواز، داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

كما يشترط عدم وجود صاحب الجواز، كتابع لشخص آخر على جوازه.

ويمكن أن يكون صاحب جواز السفر، عائل أو أعزب.

وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات الحصول على جواز سفر سعودي، قد تختلف تبعًا لظروفك الفردية، وموقع مكتب إدارة الجوازات حيث تقدم الطلب. لذلك من الجيد مراجعة إدارة الجوازات، للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الحصول على جواز السفر. والتي تتغير من وقت لآخر.

كم يستغرق استخراج جواز السفر بالسعودية؟

يمكن أن يختلف الوقت المستغرق، لاستخراج جواز سفر سعودي. اعتمادًا على عدد من العوامل مثل؛ موقع مكتب إدارة الجوازات، حيث تقدم الطلب والوقت من العام الذي تتقدم فيه. وهي فكرة جيدة أن تترك متسعًا من الوقت لاستخراج جواز سفرك، حيث يمكن أن تختلف أوقات الانتهاء من تنفيذ الخدمة، وذلك إذا ما كنت تخطط لموعد سفر قريب.

بشكل عام، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو حتى أشهر، لاستخراج جواز سفر سعودي. ولذلك يجب أن تبدأ عملية التقديم في وقت مبكر، قبل أي مواعيد سفر مخططة، للتأكد من أن لديك وقتًا كافيًا لاستلام جواز سفرك.

وإذا كنت بحاجة إلى السفر بشكل عاجل، ولم يكن لديك وقت لانتظار إصدار جواز السفر السعودي. فقد تتمكن من الحصول على جواز سفر مؤقت أو طارئ. حيث يتم إصدار جوازات السفر هذه في ظروف خاصة، وعادة ما تكون صالحة فقط لفترة زمنية محدودة. لذلك من الجيد مراجعة إدارة الجوازات السعودية، لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على جواز سفر مؤقت أو طارئ.

ما هي تكلفة استخراج جواز سفر جديد؟

يمكن أن تختلف تكلفة إصدار جواز السفر السعودي، اعتمادًا على عدد من العوامل، مثل نوع جواز السفر الذي تتقدم بطلب للحصول عليه، وموقع مكتب إدارة الجوازات حيث تقدم الطلب، إذا لم تكن قد تقدمت بطلك إلكترونيًا عبر منصة أبشر Absher.sa.

بشكل عام، تبلغ تكلفة جواز السفر السعودي الجديد حوالي 300 ريال سعودي، لفترة 5 أعوام، و600 ريال سعودي، لفترة 10 سنوات. وتخضع هذه الرسوم للتغيير كل فترة بالطبع.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة جواز السفر قد تكون أعلى، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر عاجل أو جواز سفر مؤقت أو طارئ. قد يتم إصدار هذه الأنواع من جوازات السفر، في ظروف خاصة وقد تتطلب رسومًا إضافية.

خطوات استخراج جواز سفر جديد Abshaer.sa

منصة أبشر عبارة عن موقع إلكتروني حكومي، يقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات؛ تجديد جواز السفر من أبشر، بالإضافة إلى إصدار جواز سفر للتابعين، وكذلك إصدار هوية بدل فاقد. بما في ذلك القدرة على التقدم، للحصول على جواز سفر سعودي جديد. وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها من أجل إصدار جواز السفر السعودي أبشر:

قم أولا بالتسجيل للحصول على حساب أبشر: إذا لم يكن لديك حساب أبشر بالفعل، فسوف تحتاج إلى إنشاء حساب من خلال زيارة موقع أبشر. ثم اتباع التعليمات للتسجيل. وستحتاج إلى إدخال معلوماتك الشخصية، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية، من أجل إنشاء حساب. ثم قم بعمل تسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص بك. بمجرد أن يكون لديك حساب أبشر، ستحتاج إلى تسجيل الدخول للوصول إلى خدمات المنصة. بعد ذلك حدد خيار “جوازات السفر”؛ من القائمة الرئيسة، وذلك للوصول إلى خدمات جواز السفر. ثم حدد “طلب جواز سفر جديد” من قائمة جوازات السفر، وسوف ينقلك هذا إلى نموذج طلب جواز السفر. بعد ذلك أكمل نموذج الطلب: املأ نموذج الطلب بعناية، مع توفير جميع المعلومات المطلوبة، وإرفاق أي مستندات ضرورية. ثم قم بعمل إرسال للطلب: فبمجرد إكمال نموذج الطلب، قم بمراجعته للتأكد من أنه دقيق وكامل، ثم أرسله. وعقب ذلك قم بدفع الرسوم: فهنا سوف تحتاج إلى دفع رسوم للحصول على جواز سفر. وتختلف تكلفة جواز السفر حسب نوع جواز السفر الذي تتقدم به. يمكنك دفع الرسوم عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم، عبر خدمة الدفع الإلكتروني من أبشر، أو من خلال نظام سداد الإلكتروني.

8. وأخيرًا عقب تقديم طلبك ودفع الرسوم، سوف تتم مراجعة بياناتك من قبل إدارة الجوازات. ويمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع أو حتى أشهر، لذلك من الجيد إتاحة متسع من الوقت لاستلام جواز سفرك. والبدء في طلبه قبل موعد السفر بفترة كافية.

9. ثم استلم جواز سفرك: بمجرد الانتهاء من جواز سفرك، سوف يتم إخطارك ويمكنك استلامه من مكتب إدارة الجوازات. أو يمكنك استلامه من خلال البريد الوطني السعودي. لذلك تأكد من إحضار نموذج إثبات هوية ساري المفعول، معك عند استلام جواز سفرك.