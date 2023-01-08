نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل للمقيمين في السعودية بأقل راتب وبالتقسيط المريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل للمقيمين في السعودية، يمكن لجميع الأفراد غير السعوديين الحصول على أفضل تمويل شخصي بمبلغ مالي يصل إلى 2 مليون ريال بدون ضامن وأيضا العديد من المميزات الأخرى، والتي يفضلها البعض، فالتمويل الشخصي هو بمثابة فرصة لتحسين مستوى المعيشة، والحصول على أفضل فرصة كمساعدة للجميع أن يحصل على كل ما يريد وبدون إجراءات معقدة، فقط يتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة، وسوف تحصل على تمويلك وتقوم بالسداد بالتقسيط المريح، على فترة طويلة حتى لا تشعر بالضغط المالي عليك، ومن خلال التمويل يمكنك دفع المصروفات الدراسية، أو سداد ديونك، أو شراء كل ما تحتاج إليه.

قرض شخصي بدون كفيل للمقيمين

التمويل المتوفر لك هو بأقل راتب سوف تحصل عليه من خلال العديد من البنوك والشركات التمويلية في السعودية، وتلك الشركات التي تقوم بتوفير أكبر تمويلات متنوعة للرجال والنساء وبإجراءات ميسرة للجميع، سداد المديونية من الراجحي، حتى يستطيع الكثيرون منهم أن يحصلوا على أفضل قرض شخصي في السعودية لجميع الموظفين والأفراد المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، وسوف يكون التمويل الشخصي له الكثير من المنافع والمزايا التي تستحق الحصول عليها، ومتوفر للرجال والنساء، والمتقاعدين لهم أيضا الفرصة للحصول على التمويل الشخصي بأقل راتب تقاعدي من 1900 ريال.

أهم شروط الحصول على قرض المقيمين بدون كفيل

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع ضرورة تحويل الراتب إلى بنك الراجحي الإلكتروني، وأن يكون الدخل الشهري للمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال، شروط قرض إمكان، أما المقيمين فلا يقل عن 5000 ريال شهريا، ويكون عمر المتقدم من 23 عاما وحتى 60 عاما بالنسبة للموظفين، أما المتقاعدين فحتى 70 عاما، كما أن البنك من حقه أن يقوم بطلب بعض المستندات والمتطلبات الأخرى، وهناك بعض من الأوراق التي يجب تقديمها حتى تحصل على تمويلك الشخصي في أسرع وقت.

كيفية طلب تمويل المقيمين والأوراق المطلوبة

سوف يكون أمامك ثلاث طرق حتى تحصل على تمويل المقيمين في دقائق معدودة، وذلك يا عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي، أو من تطبيق الراجحي، أو التوجه لأحد الفروع المتوفرة بالمملكة، وسوف تحصل على تمويلك في الحال، والحصول أيضا على نقاط مكافأة الراجحي والتي يمكنك تحويلها إلى أموال، وتقديم صورة من الإقامة وتكون سارية لم يفوت على استخراجها 30 يوما، وإثبات العنوان بالمملكة بعقد إيجار أو تمليك للمسكن، وخطاب تعريف بالراتب وتثبيت الراتب، مع نموذج طلب الحصول على التمويل الشخصي، وكل هذا من خلال بنك الراجحي في السعودية.