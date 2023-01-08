متى إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية للفصل الدراسي الثاني وفق التقويم الدراسي 1444 بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023 وفق التقويم الدراسي بعد التعديل 1444، حيث ستبدأ رسميًا إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية يومي الأحد والإثنين 15-16 شهر يناير 2023 الموافق 22-23 شهر جمادى الآخرة 1444هـ، والتي سيسبقها العطلة الأسبوعية الرسمية التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 12 يناير 2023 الموافق 19 جمادى الآخرة 1444، أي بواقع خمس أيام متتالية بعدها يتم استئناف الدوام الدراسي بدءًا من يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 الموافق 24 جمادى الآخرة 1444.

بالصور جدول إجازات الفصل الدراسي الثاني وفق التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

بالإضافة ما سبق ذكره فقد بدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1444 يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 الموافق 10 جمادى الأولى 1444، والذي يشمل رسميًا أربع إجازات انقضى منها واحدة فقط وأيام تفصلنا عن إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية، وفي التالي جدول العطلات الرسمية وفق التقويم الدراسي 1444هـ.

الإجازة التاريخ الهجري والميلادي إجازة نهاية أسبوع مطولة أولى الأحد 18 شهر ديسمبر 2022 الموافق 24 شهر جمادى الأولى 1444 أيضًا إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية الأحد والإثنين 15-16 شهر يناير 2023 الموافق 22-23 شهر جمادى الآخرة 1444 إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس 22-23 شهر فبراير 2023 الموافق 2-3 شهر رجب 1444 بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني الخميس 2 شهر مارس 2023 الموافق 30 شهر رجب 1444

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث وفق التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل بالمملكة

في سياق متصل أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث والذي من المقرر له أن يبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 12 شهر مارس 2023 الموافق 20 شهر شعبان 1444هـ، ويتخلل الفصل الدراسي الثالث أربع إجازات نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الخميس 13 شهر إبريل 2023 الموافق 22 شهر رمضان 1444.

نهاية دوام يوم الخميس 13 شهر إبريل 2023 الموافق 22 شهر رمضان 1444. كذلك سيتم استئناف الدوام الدراسي بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 26 شهر إبريل 2023 الموافق 10 شهر شوال 1444.

بعد يوم الأربعاء 26 شهر إبريل 2023 الموافق 10 شهر شوال 1444. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين 28-29 شهر مايو 2023 الموافق 8-9 شهر ذي القعدة 1444.

يومي الأحد والإثنين 28-29 شهر مايو 2023 الموافق 8-9 شهر ذي القعدة 1444. في النهاية ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم الخميس 22 شهر يونيو 2023 الموافق 4 شهر ذي الحجة 1444.

الإجازة التاريخ الميلادي / والهجري إجازة عيد الفطر الخميس 13 شهر إبريل 2023 الموافق 22 شهر رمضان 1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين 28-29 شهر مايو 2023 الموافق 8-9 شهر ذي القعدة 1444 إجازة نهاية العام الدراسي الخميس 22 شهر يونيو 2023 الموافق 4 شهر ذي الحجة 1444

متى موعد نهاية العام الدراسي 2022-2023 بالمملكة العربية السعودية

في الختام وفق التقويم الدراسي بالسعودية 1444 سينتهي العام الدراسي بجميع المراحل التعليمية بنهاية دوام يوم الخميس 22 شهر يونيو 2023 الموافق 4 شهر ذي الحجة 1444، بمعدل عدد أيام دراسة فعليه 185 يوم ، تخللها عدد 10 إجازات خلال العام.