نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مش هتحتاج كفيل”.. شروط وخطوات تقسيط جوال أبل آيفون 14 برو ماكس في السعودية 1444-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُتيح شركة X سايت الرائدة في مجال منتجات التكنولوجيا والخدمات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة تقسيط جوال آبل ايفون 14 برو ماكس في السعودية 2023م، بأسعار لا تقبل المنافسة ومُخصصّة للمستهلكين، فيما يأتي ذلك بالتعاون مع شركة اليُسْر للإجارة والتمويل، التي توفر العديد من المزايا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أهمها أنّ مبلغ التمويل يبدأ من ثلاثة آلاف ريال سعودي ويصل إلى 50 ألف ريال سعودي، ولا يحاج ذلك إلى وجود كفيل لغير السعوديين لمبلغ يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي، كما لا يحتاج العرض وجود أجور وكالة، وتتم عملية الشراء بالتقسيط دون حساب أي رسوم إدارية، وفترة التمويل تصل عامين.

شروط تقسيط جوال أبل آيفون 14 برو ماكس في السعودية

ووضعت شركة اليسر للتمويل والإجارة مجموعة شروط للاستفادة من خدمة تقسيط جوال أبل آيفون 14 برو ماكس في السعودية عن طريق شركة X سايت، وهي على النحو التالي:

خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

عرض التقسيط متاح للعملاء السعوديين والمقيمين في المملكة بأعمار تتراوح بين 22 إلى 60 عامًا، كما يتاح للعسكريين وفق العمر التقاعدي.

لا بُد من أن يبدا الراتب الشهري من خمس آلاف ريال سعودي.

يجري تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالشركة.

خطوات شراء هاتف آيفون 14 برو ماكس من X سايت بالتقسيط

ومن الممكن شراء هاتف آيفون 14 برو ماكس من X سايت بالتقسيط من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط الهاتف على الموقع الإلكتروني لشركة X سايت. إضافة الهاتف إلى عربة الشراء. الاتصال على خدمة عملاء شركة اليسر عبر الهاتف المجاني 8001160711، لتقسيط عملية الشراء، ومن الممكن الذهاب إلى أحد الفروع التي تتيح هذه الخدمة، وهي معرض طريق الملك عبدالله حي صلاح الدين، ومعرض خريص، ومعرض غرناطة، ومعرض الطريق الدائري الشمالي.

المستندات المطلوبة لشراء iPhone 14 Pro Max بالتقسيط

وحدّدت شركة اليسر للتمويل والإجارة بعض المستندات التي يجب توفرها للاستفادة من خدمة شراء iPhone 14 Pro Max بالتقسيط، وهي كالتالي: