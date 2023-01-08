حساب المواطن الدفعة 62 هل يتم صرف الدعم الإضافي لشهر يناير 2023 ؟ نتائج الأهلية ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 62 من أكثر الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصةً مع التساؤل عن الدعم الإضافي الذي قرره الملك سلمان على قيمة دعم حساب المواطن شهرياً، حيث كان القرار استمرار صرف الدعم الإضافي حتي نهاية السنه المالية 2022، ونحن الآن بصدد سنه مالية جديدة بالتزامن مع موعد صرف دعم حساب المواطن دورة يناير 2023، وسوف نوضح لكم خلال السطور القادمة الإجابة على هذا التساؤل، كما نبين لكم موعد صرف الدفعة الجديدة وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية، التي أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر عن صدورها فتابعونا.

هل سيتم صرف الدعم الإضافي مع دورة يناير 2023 من حساب المواطن ؟

كان هذا التساؤل محور اهتمام المستفيدين قبل صرف الدفعة 61 من دعم حساب المواطن، والتي تم صرفها في شهر ديسمبر 2022، وقد صرف صرف الدفعة مع الدعم الإضافي كما هو مقرر منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين عن الدعم الإضافي لحساب المواطن، ولكن مع بداية العام الجديد تزايد التساؤل حول نفس الموضوع، ومن مراجعتنا للقرار الصادر في الرابع من شهر يوليو 2022، والذي تضمن عدة قرارات منها فتح التسجيل في حساب المواطن، وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي كدعم إضافي لمستفيدي الضمان، وكذا لبرنامج دعم حساب المواطن، بالإضافة لمستفيدي دعم صغار مربي الماشية، فإن نهاية تنفيذ هذا القرار مع دفعة ديسمبر 2022، وحتي كتابة سطور هذا المقال لم يتم الإعلان رسمياً عن قرار جديد يخص الدعم الإضافي، وفي حال وجود جديد سنوافيكم به في حينه.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 62

يتم صرف الدعم المقرر لبرنامج حساب المواطن بصفة شهرية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تحديد موعد قبله أو بعده وإعلان ذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج، وقد تقرر صرف الدفعة 62 من الدعم يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر يناير 2023، وللتعرف على مدي استحقاق المستفيدين للدفعة الجديدة من عدمه، يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية إلكترونياً من خلال الرابط التالي وبالخطوات الموضحة فيما يلي.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 62