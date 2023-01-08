نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد على محرك البحث “جوجل”، ودعونا أولاً نبدأ مقالنا بدور برنامج حساب المواطن الهام والذي أطلقته الحكومة السعودية لمساعدة الآلاف من الأسر السعودية من محدودي الدخل عبر مساعدات مالية شهرية، وذلك للتخفيف عنهم نتيجة الأعباء الإقتصادية التي قد نتجت عن الإجراءات الإقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة طبقاً لرؤية السعودية 2030م بأن تكون أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل دخول حساب المواطن كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة إضافة مولود في حساب المواطن، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول حساب المواطن

تحرص المملكة العربية السعودية على زيادة أعداد المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي المخصص للوقوف بجانب الأسر السعودية وتخفيف الأعباء الإقتصادية عنها، ويُمكنك معرفة حالة الأهلية والإستحقاق وباقي الخدمات الخاصة بالبرنامج من خلال حسابك الخاص، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لتسجيل دخولك إلى حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي للنفاذ الوطني الموحد على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ادخل البيانات المطلوبة مصل إسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثالثاً ابحث في الصفحة الرئيسية عن أيقونة الخدمات.

رابعاً قم بالنقر على خيار حساب المواطن.

خامساً الآن قم بالنقر على الأهلية والإستحقاق لمعرفة تفاصيل آخر دفعة لك.

سادساً قم بالنقر على أي خدمة أخرى ترغب بها.

وهكذا تكون قد سجلت دخولك إلكترونياً إلى برنامج حساب المواطن بخطوات بسيطة

شروط حساب المواطن

ينبغي أن تتوفر بعض الشروط في المواطن السعودي الراغب في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن حتى يتأكد القائمون على البرنامج من إستحقاقه وأهليته، ونوضح لكم أبرز الشروط اللازمة كالتالي: