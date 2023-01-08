جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن الحركة الجوية والملاحية فى مطار أربيل الدولى عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية". وكان المصدر الأمنى العراقى قد أفاد - فى وقت سابق - بتوقف حركة الطيران فى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية. وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذى يخيم على جميع مناطق العراق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: عودة الطيران فى مطار أربيل الدولى بعد توقفه لسوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.