«القاهرة الإخبارية»: الهند تحتجز راكبا بعد فعل مشين على متن طائرة

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة الهندية القبض على راكب مضطرب وغير منضبط، على متن طائرة قادمة من نيويورك، بعد شكوى من امرأة بأنه تبول عليها داخل درجة رجال الأعمال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، قال المتحدث باسم الشرطة الهندية، سومان نالفا، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على الراكب شانكار ميشرا، فى مدينة بنجالورو جنوبى البلاد، ونقلته إلى العاصمة نيودلهى، وأرسلت محكمة "ميشرا" إلى السجن لمدة 14 يومًا، بينما تحقق الشرطة فى الشكوى. وصرح سوجاتا باتاتشارجى، وهو راكب آخر على متن الرحلة، للصحفيين بأنه شاهد "ميشرا" يتناول الخمور بشكل مفرط، ويتحدث بشكل غير مفهوم، وفى الوقت ذاته، أوقفت شركة الطيران طيارًا وأربعة من طاقم الطائرة، أثناء التحقيق فى الحادث.

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