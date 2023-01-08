أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير أراض زراعية ومبانٍ فى قصف روسى

جدة - نرمين السيد - فى الإطار، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبى أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو- فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، صباح اليوم الأحد- إن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين، الليلة الماضية، بالقذائف والمدفعية الثقيلة.

وأضاف ريزنيشنكو"أطلقت قوات الاحتلال الروسية نيرانها الثقيلة على منطقة نيكوبول مرتين، وأصابت بلدات تشيرفونوهريفكا وميروف، وانفجرت هناك ست قذائف، بينما يواصل هناك ممثلو دائرة الطوارئ الحكومية تفتيش المناطق المتضررة لتحديد عواقب الهجمات".

فى سياق متصل، قال قائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية فى الجيش الأوكرانى، الجنرال أولكسندر تارنافسكى، إن القوات الروسية لم يعد لديها "خلفية عميقة" فى اتجاه مدينة تافريا.

وأوضح تارنافسكى- فى تصريح له حول أحدث تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية- أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجومًا مضادًا بنجاح، وأن العمليات فى اتجاهات خاركيف وخيرسون تسير بشكل جيد بنحو مكن الجيش الأوكرانى من السيطرة على جميع محاولات الروس لتنظيم دفاع فعال وتهيئة الظروف لاتخاذ إجراءات نشطة.

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف جنوبى أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية قصفت، الليلة الماضية، بلدتين تابعتين للإقليم، مما أسفر عن تدمير عدد من المبانى السكنية والأراضى الزراعية.

وأضاف سينيهوبوف أن القوات الروسية قصفت، الليلة الماضية، بلدتى كوبيانسك وفوفتشانسك التابعتين للإقليم، مما يكشف أن روسيا تواصل ترويع السكان المدنيين فى البلدات الحدودية فى خاركيف، ولكن لحسن الحظ، لم تقع وفيات جراء الهجمات الأخيرة.

فى السياق.. كتب سينيهوبوف- على صفحته بموقع "تليجرام"- "وفقًا للبيانات المحدثة من المركز الإقليمى للمساعدات الطبية الطارئة، لقى رجل يبلغ من العمر 50 عاما حتفه؛ نتيجة القصف الروسى على بلدة ميريفا بمنطقة خاركيف".

من جهته.. قال حاكم إقليم خاركيف إن قرى كراسنى وستريليتشا وزاريشن وكيسليفكا وكوتلياريفكا ومستوطنات حدودية أخرى فى مناطق كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف تعرضت أيضًا لنيران الروس فى الساعات الأخيرة.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، اليوم، إن القصف الروسى على المدينة تسبب فى مقتل مدنى وإصابة ثمانية آخرين، خلال الساعات الماضية.

وأضاف كيريلينكو: "خلال الساعات الماضية، قتل الروس مدنيًا واحدًا فى منطقة دونيتسك فى باخموت، وأصيب ثمانية أشخاص فى المنطقة، ومن المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا".

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، فى يوم أمس الأول، قتل الروس مدنيين اثنين وجرحوا سبعة آخرين فى منطقة دونيتسك.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر2022، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى".

وفى 5 يناير الجارى، أعطى الرئيس الروسى توجيهات إلى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، بوقف إطلاق النار على كامل خط التماس للعملية العسكرية الخاصة ابتداءً من الساعة 12.00 فى 6 يناير إلى الساعة 24.00 يوم 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس.

وعلى صعيد آخر قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا بجنوب أوكرانيا، أولكسندر ستاروخ، صياح اليوم الأحد، إن القوات الروسية أطلقت القنابل العنقودية ليلاً على أطراف زابوروجيا.

وذكر ستاروخ " فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية: "فى الليل، هاجم العدو مرة أخرى الأطراف الجنوبية لزابوريجيا، مستخدمًا الذخائر العنقودية. وألحقت الصواريخ أضرارًا بالمستودعات ومنشآت أخرى بينما تواصل الأجهزة المعنية التخلص من الذخائر العنقودية".

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن سكان أحياء مختلفة بالمدينة سمعوا دوى انفجارات الليلة الماضية، بحسب المسئول الأوكرانى، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد معلومات حول وقوع ضحايا.