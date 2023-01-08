اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: توقعات باستقرار أسعار الغاز عالميا خلال 2023

وفى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، توقع المحلل الاقتصادى أن يكون هناك استقرار فى أسعار الغاز العالمية على مدار الربع السنوى الأول من العام الجارى، لافتًا إلى أنه خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضى شهدت انخفاضات كثيرة فى أسعار الغاز.
وأشار عاصم منصور، إلى أن الفترة الماضية لم تشهد ارتفاعًا فى معدلات الإنتاج، بل شهدت تراجعًا طفيفًا، مرجعًا ذلك إلى العديد من الأسباب، أهمها أن فصل الشتاء الحالى ليس بالبرودة، كما كان يتوقع العديد أن يشهد مستويات منخفضة من درجات الحرارة.
وتابع أن هناك العديد من الدول الأوروبية التى استعدت بشكل كامل بملء خزاناتها من الغاز الطبيعى، بل هناك بعض الدول قامت بملء خزاناتها بنسبة 100%.
وأضاف المحلل الاقتصادى أن هناك بعض الدول اتجهت لإيجاد بدائل للطاقة منها الفحم والحطب، لافتًا إلى أن تلك العوامل أدت لوجود حالة من الضعف العالمى فى الطلب على الغاز، إضافة إلى وجود مخاوف من الركود بسبب ضعف النمو الاقتصادى العالمى.
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