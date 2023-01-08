مصادر روسية: أوكرانيا قصفت محطتى طاقة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تضررت محطتا طاقة حرارية إثر قصف أوكرانى، فى أجزاء تسيطر عليها روسيا من منطقة دونيتسك جنوب شرقى أوكرانيا.
وبحسب التقارير، تشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات فى القصف، فيما لم تعلن أوكرانيا عن مسؤوليتها عن الهجمات.
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