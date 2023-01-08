العالم اليوم - "تابع مزرعتك".. خدمة رقمية تحدث طفرة بصادرات البطاطس المصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 يناير 2023 11:16 صباحاً - اتجهت وزارة الزراعة المصرية للتحول الرقمي، وأتاحت عددا هائلا من الخدمات الإلكترونية التي أدت لطفرة في الإنتاج الزراعي لا سيما فيما يتعلق بمحصول البطاطس الذي زادت الصادرات منه بصورة واضحة، فضلا عن دخول الإنتاج المصري منه لأسواق عالمية جديدة، بفضل خدمة "تابع مزرعتك".

ويقصد بالتحول الرقمي تغيير النظم الورقية القديمة واستبدالها بنظم إلكترونية تعتمد على بيانات دقيقة يتم تحديثها باستمرار واتخاذ القرار بناء عليها.

الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة المصرية للتحول الرقمي، أوضح أن الوزارة قامت بعمل قاعدة بيانات مميكنة تشمل 97 بالمئة من بيانات الحائزين للأراضي الزراعية في مصر، ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة الزراعة، وتصرف الأسمدة بناء على قاعدة الحيازة الزراعية التي تتيح متابعة الموسم الزراعي بداية من زراعة الشتلات وحتى الحصاد.

وكشف الدكتور أحمد طوبال لـ "اقتصاد دوت الخليج" انعكاس هذه الخدمات على إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية خاصة البطاطس المصرية التي غزت الأسواق العالمية للأسباب الآتية:

وزارة الزراعة قدمت خدمة "تابع مزرعتك" وهو مشروع خاص بالعفن البني، حيث تم تسجيل جميع مزارع البطاطس في الموقع الإلكتروني وتتم متابعتها من خلال الأقمار الصناعية بشكل يومي .

استطعنا في الآونة الأخيرة وضع جميع المزارعين على هذا النظام، وأصبح لكل مزارع حساب يمكن من خلاله متابعة مزرعته بشكل يومي على الهاتف المحمول، فلو حدث حصاد للأرض على سبيل المثال يظهر ذلك على جهازه، ويتم تصوير المزارع بالأقمار الصناعية وإتاحة صور من مسافة قريبة لها .

انعكست هذه الخدمة في عملية متابعة محصول البطاطس بشكل يومي، فلو ظهرت آفة فإن نظام المتابعة يجعلنا نستطيع تنبيه صاحب المزرعة مبكرا بوجودها ما يتيح للمزارع مجابتها.

استخدام التكنولوجيا الحديثة تسبب في زيادة إنتاج وجودة محصول البطاطس، حيث تصدر مصر لأسواق العالم ومنتجاتها من البطاطس وصلت إلى اليابان .

نعمل على تعميم خدمة "تابع مزرعتك" في المستقبل على باقي المحاصيل الزراعية لكن في الوقت الحالي تم تطبيقها على البطاطس .

وبحسب الدكتور أحمد طوبال فإن أبرز الفوائد من عملية التحول الرقمي في الزراعة كالتالي: