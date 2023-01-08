وقال يورى ساك، خلال لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه فى كثير من الأحيان لم تف موسكو بأى من وعودها التى قطعتها على نفسها، ولهذا السبب كييف متشككة بشأن إعلان وقف إطلاق النار، مضيفًا: "كييف تأكدت من أنها على حق، إذ إنه بالرغم من إعلان روسيا هذه الهدنة إلا أنهم استمروا فى الضرب المدفعى ضد المدن".
وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكرانى: "على سبيل المثال ما حدث أمس، إذ قاموا بقصف مدينة بأكملها وقتلوا الكثير من الأشخاص، مشيرًا إلى أن دعواتهم أمور دعائية ولا يوجد أى نية حقيقية لوقف إطلاق النيران الروسية، وأوضح أن الأمور تسير بشكل غير عادى، ففى حقيقة الأمر فإن الجيش الأوكرانى مقارنة بالجيش الروسى صغير للغاية.
وأشار المسؤول الأوكرانى، إلى أن لديه مدفعية وطائرات مقاتلة أقل على المستوى العسكرى، مقارنة بموسكو، وأن ما يميز كييف هو أنها تمتلك الإرادة، وهنا هى أكبر بكثير من روسيا، معلنًا أن جنود أوكرانيا لديهم تحمس للدفاع عن أراضيهم، وهذا سر نجاح الأوكرانيين فى دفع الهجوم الروسى عن كييف، ومنعهم من الوصول إلى خيرسون وخاركيف وغيرهما من الأراضى.
وأكد يورى ساك، أن كييف ستستمر فى استقبال الدعم العسكرى من أصدقاء أوكرانيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزير الدفاع الأوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لا نصدق وعود هدنة روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.