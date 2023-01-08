مستشار وزير الدفاع الأوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لا نصدق وعود هدنة روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد يورى ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، أن أوكرانيا لا تصدق روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد التى أعلنت عنها، قائلاً إن التشكيك فى أمر الهدنة الروسية بسبب أنها لم تف بوعودها من قبل، إذ تعهدت موسكو فى وقت سابق بأنها لن تقترب من اجتياح أوكرانيا، وفى 2022 فعلت النقيض.





وقال يورى ساك، خلال لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه فى كثير من الأحيان لم تف موسكو بأى من وعودها التى قطعتها على نفسها، ولهذا السبب كييف متشككة بشأن إعلان وقف إطلاق النار، مضيفًا: "كييف تأكدت من أنها على حق، إذ إنه بالرغم من إعلان روسيا هذه الهدنة إلا أنهم استمروا فى الضرب المدفعى ضد المدن".

وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكرانى: "على سبيل المثال ما حدث أمس، إذ قاموا بقصف مدينة بأكملها وقتلوا الكثير من الأشخاص، مشيرًا إلى أن دعواتهم أمور دعائية ولا يوجد أى نية حقيقية لوقف إطلاق النيران الروسية، وأوضح أن الأمور تسير بشكل غير عادى، ففى حقيقة الأمر فإن الجيش الأوكرانى مقارنة بالجيش الروسى صغير للغاية.

وأشار المسؤول الأوكرانى، إلى أن لديه مدفعية وطائرات مقاتلة أقل على المستوى العسكرى، مقارنة بموسكو، وأن ما يميز كييف هو أنها تمتلك الإرادة، وهنا هى أكبر بكثير من روسيا، معلنًا أن جنود أوكرانيا لديهم تحمس للدفاع عن أراضيهم، وهذا سر نجاح الأوكرانيين فى دفع الهجوم الروسى عن كييف، ومنعهم من الوصول إلى خيرسون وخاركيف وغيرهما من الأراضى.

وأكد يورى ساك، أن كييف ستستمر فى استقبال الدعم العسكرى من أصدقاء أوكرانيا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.