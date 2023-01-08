«القاهرة الإخبارية»: مصرع 17 و22 جريحا فى حادث مرورى شرق الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت السلطات المحلية فى جيانجشى الصينية، أن الحادث تسبب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين، حيث نقل المصابين إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.
وأوضحت السلطات الصينية المحلية، أن الحادث المرورى الكبير وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا "17:00 بتوقيت جرينتش" فى محافظة نانتشانج، بينما فى وقت لاحق أصدرت شرطة المرور فى نانتشانج إرشادات للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًا"، وقالت إن الرؤية ضعيفة، وهو ما قد يؤدى بسهولة إلى وقوع حوادث مرورية.
وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرق نظرًا لغياب إجراءات السلامة المشددة، ففى سبتمبر الماضى، لقى 27 راكبا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحى على طريق سريع فى مقاطعة قويتشو.
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