«إكسترا نيوز»: روسيا تختبر الفرقاطة «ريزكى» قبل ضمها لأسطول المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - تختبر روسيا فرقاطة صاروخية جديدة قبل ضمها لأسطول المحيط الهادئ، إذ تعد السفينة الروسية "ريزكى" رابع سفينة تطورها روسيا فى إطار المشروع الحكومى 20380، حسبما أفاد تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وذكر تقرير "إكسترا نيوز"، أن العمل بدأ فى تطوير السفينة فى 2016 وأنزلت إلى المياه فى 2021، كما يبلغ طولها 100 متر ومقدار إزاحتها 2220 طنا، كما يمكنها الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل فى كل مهمة، وتتضمن التسليح بصواريخ أوران الروسية المضادة للسفن.

ولفت التقرير إلى أن السفينة تضم منظومة redut الصاروخية للدفاع الجوى، ومجهزة بمنظومة بانتسير الصراوخية الدفاعية، وتشتمل على مدافع من عيار 100 ملم ورشاشات خفيفة ومتوسطة، وتحتوى على منظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومزودة بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.



وفى وقت سابق، وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، إرسال فرقاطة "الأدميرال جورشكوف" المجهزة بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية إلى شواطئ حلف الناتو بأنها "هدية العام الجديد"، مشددا على أن بلاده "ستستخدم لغة القوة مع أعدائها".