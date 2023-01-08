«القاهرة الإخبارية»: العراق يحكم قبضته على تهريب نفط بقيمة 750 مليون دولار

وقالت هبة التميمى، إنه تم العثور بداخل تلك المواقع على خزانات للنفط بها كميات كبيرة معدة للتهريب فى محافظات بغداد وكركوك ونينوى.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور وسام القصير، الباحث فى الشؤون السياسية، من العراق، إن ضباط عراقيين كبار فى شرطة الطاقة هم من يقومون بتهريب النفط العراقى إلى خارج البلاد.
وأضاف القصير خلال تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد ممن يشاركون فى التهريب يعملون داخل أجهزة كبيرة فى الدولة وقاموا بتسهيل عمليات التهريب، إذ يقدر النفط المهرب من العراق بـ750 مليون دولار سنويًا.
وأكد أن ثروة العراق النفطية تنهب من مدة كبيرة، ولكن بجهود كبيرة من الحكومة العراقية أخيرًا تم القبض على أكبر عصابة لتهريب النفط فى البلاد.
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