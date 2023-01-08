موسكو: رفض ألمانيا استيراد الغاز الروسى سبب فجوة بين روسيا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوشكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن "ألمانيا قصمت العمود الفقرى للعلاقات القائمة، على خلفية رفضها تزويدها بالغاز الروسى عبر السيل الشمالي".
وتابع إن تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي"، قتل حتى الاحتمال النظرى لاستئناف الإمدادات الروسية إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز كانت بمثابة الأساس لعلاقة خاصة بين موسكو وبرلين حتى أثناء الحرب الباردة.
ولفت إلى أن وقف توريد الغاز الروسى يرجع وضع العلاقات إلى الفترة التى سبقت اتفاقية "أنابيب الغاز الشهيرة المبرمة بين الاتحاد السوفيتى وألمانيا الغربية فى عهد بريجنيف و براندت منذ أكثر من 50 عاما".
جدير بالذكر أن "السيل الشمالي-2"، يمتد من سواحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق حتى ألمانيا ويتكون من أنبوبين بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب فى العام. تم إنجاز بناء الخط فى سبتمبر عام 2021، لكن لم يتم تشغيله بقرار من الحكومة الألمانية بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك.
وتعرض، فى نهاية شهر سبتمبر الماضي، خطا "السيل الشمالي"، للتفجيرات فى آن واحد.
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