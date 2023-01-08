سماع دوى انفجارات فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال سينيغوبوف عبر حسابه على "تيليغرام": "تم رصد سقوط صاروخين معاديين فى ميريفا". كما تم تفعيل إنذار الغارة الجوية، فى مناطق وبولتافا ودنيبروبتروفسك فى أوكرانيا، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمى الأوكرانية على الإنترنت. وبحسب الخرائط، فإن الإنذار تم تفعيله أيضا فى الجزء الذى تسيطر عليه سلطات كييف من مقاطعة زابوروجيه. وبحسب وكالة الأنباء المستقلة الأوكرانية، فإن دوى أربعة انفجارات سمعت فى خاركوف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات فى كراماتورسك، بالجزء الخاضع لسيطرة كييف فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

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