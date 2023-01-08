المكسيك: مقتل شخص وإصابة 16 آخرين إثر اصطدام قطارى أنفاق فى العاصمة

جدة - نرمين السيد - وقالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم -فى تصريح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- إن الحادث وقع على الخط الثالث من شبكة مترو العاصمة، دون تحديد سبب الحادث.

وأضافت شينباوم، أن شخصًا قُتل ونُقل 16 إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح، حسبما أوردت قناة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية.