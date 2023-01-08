القوات الجوية الأوكرانية تضرب 21 موقعا للقوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه "خلال النهار، شنت طائرات قوات الدفاع الأوكرانية ضربات على 21 منطقة حشد للقوات الروسية، بالإضافة إلى ثلاث هجمات على مواقع أنظمة الدفاع المضادة للطائرات"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية الصاروخية والمدفعية قصفت أربع مناطق تمركز للقوات البشرية ومستودعين للذخيرة للقوات الروسية.
ولفتت إلى أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار؛ تواصل القوات الروسية قصف مواقع الوحدات الأوكرانية بالدبابات وقذائف الهاون وبراميل المدفعية، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت على مدار اليوم غارة جوية واحدة ونفذت سبع هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
وقالت إنه لا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية من القوات الروسية على مرافق البنية التحتية الحيوية فى جميع أنحاء أوكرانيا.
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