سفير مصر فى لاهاى يهنئ أسقف هولندا بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام "مقر المطرانية"، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب.





وحضر للتهنئة السفير حاتم عبد القادر سفير مصر فى لاهاى، والمستشار شريف عبد العزيز نائب رئيس البعثة والمستشارة ماريهام يوسف القنصل العام، وتلا السفير نص تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين المسيحيين بمناسبة العيد.

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